Exguerrilleros de las Farc denuncian ‘sabotaje’ de Comunes a asamblea que buscó modificar cooperativa pionera en reincorporación

Exguerrilleros de las Farc denuncian que partido político busca sabotear sus proyectos productivos

El señalamiento provino de Ecomun, la cooperativa que aglutina a excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc con el fin de construir “paz con justicia social, reconciliación y buen vivir”, luego de una asamblea extraordinaria sostenida el pasado fin de semana que buscó transformar dicha organización en una federación de orden nacional.

Según recoge SEMANA, su vocero y presidente Ubaldo Enrique Zúñiga, quien a su vez fue excomandante de dicha organización, denunció que algunos miembros de Comunes “ordenaron oponerse a la participación de las regiones en el consejo de administración, la reducción de los aportes sociales que pagamos las formas asociativas, entre otros asuntos”.

Para Zúñiga, quien consideró como “vergonzoso” lo acontecido en la reunión, Ecomun tiene una trayectoria de cuatro años en la consolidación de la paz en los territorios. Recordó que dicha asociación nació al calor del Acuerdo de 2016 como un mecanismo para la reincorporación económica de las bases de la desmovilizada guerrilla.

Precisamente, como entidad pionera en la reactivación, la discusión por transformarse en una entidad nacional, aduce Zúñiga, generó este inconveniente con los representantes de Comunes quienes, según versión de SEMANA, para ellos la organización no representa a ex miembros desmovilizados de la antigua guerrilla.

De acuerdo con el vocero, se han presentado algunos diferencias entre Ecomun y el partido político, lo que es normal, considera Zúñiga. Pero las tensiones entre la organización y el partido político escaló en temas delicados como la implementación del acuerdo. Este último, le costó al antiguo excomandante, la expulsión de la organización política:

En esta asamblea ellos orientaron no aprobar la transformación de Ecomún en una organización de segundo nivel, la mayoría de organizaciones apostamos y votamos a que sí, pero como para esa transformación la norma exige que tiene que ser las dos terceras partes de los asistentes a la asamblea, no alcanzamos esa votación; a pesar de que fuimos mayoría, no alcanzamos la votación necesaria

Zuñiga aduce que Comunes, dado que no cuenta con el control de Ecomun, busca a través de estos mecanismos de presión limitar la autonomía de la organización líder en la reactivación.

“Como ellos no tienen el dominio y el manejo directo de Ecomun, no quieren que se transforme porque no tienen la posibilidad de estar ellos dando órdenes y orientando a Ecomún, porque la gente no está de acuerdo con la forma como ellos han venido manejando todo el proceso de reincorporación y la implementación del acuerdo. Entonces orientaron a las organizaciones que ellos influencian que votaran en contra de la transformación de Ecomun (...) Es realmente un absurdo, por no decir una estupidez, que una organización como Ecomún, de primer nivel, no se pueda formalizar porque el partido Comunes está en desacuerdo”.

De federación a confederación: lo que busca Comunes

La disputa política detrás de la toma de control de Ecomun estaría relacionada con una diferencia semántica que amplía a un correlato político.

SEMANA citó la versión de uno de los miembros de Comunes, quien participó en las reuniones del fin de semana, Guillermo León Chancí, también excomandante de las Farc.

Para Chancí, la idea es que Ecomún transite de cooperativa a confederación. Detalló que fue un voto el que frenó el cambio a federación y consideró que los disensos son claves en las organizaciones como Comunes.

Chancí, quien es gerente de la cooperativa Comuldesna, afiliada a Ecomun, se refirió en extenso a la situación del fin de semana:

Sí se tiene que dar la transformación de Ecomun, pero no en aras de abandonar un aspecto fundamental que está establecido en el acuerdo, que son los principios de la reincorporación política, económica y social, que en ese sentido nosotros es que seguimos diciendo: ‘bueno, defendemos Ecomun, queremos que se transforme sobre esta base, pero también queremos que se transforme no en federación, sino en confederación’, porque ya estamos desarrollando el proceso de las federaciones regionales

Ecomun se pronunció luego de la fallida asamblea en la que se presentó el bloqueo de Comunes a la iniciativa de transformación a federación. Esto escribió en Twitter, junto a un comunicado adjunto en el que sentó las bases del malestar de sus directivos: “Les contamos que nuestro espacio asambleario, el cual habíamos planeado con la idea de democratizar y construir a #EcomunParaTodosYTodas, no tuvo el resultado que esperamos. No nos rendimos en la idea de que @EcomunCo sea el referente de nuestra reincorporación integral”.

