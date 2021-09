Un mes después de su cirugía, Marta Liliana Ruíz regresó al teatro

Tomada de Instagram @martalilianaruizoficial

El país entero conoció el pasado 24 de julio que la actriz Marta Liliana Ruíz, debería ser sometida a una extracción de una parte de su lengua por cuenta de un cáncer que la estaba afectando en esta zona. En ese momento, la mujer dio a conocer su tragedia a través del programa ‘La Red’ mencionando que no quería que, por esta situación, su carrera se viera afectada.

“Tengo cáncer”, fueron las palabras con las que la actriz abrió la entrevista de manera contundente, y agregó, “hace cinco años empecé a tener una lesión minúscula en la lengua, fui al médico, él me la retiró, hizo la cirugía, se mandó a patología, el resultado era una leucoplasia”.

Sin embargo, este sábado 25 de septiembre, la exreina santandereana reapareció nuevamente ante las cámaras de ‘La Red’ para contarle a los colombianos cómo iba avanzando su proceso de recuperación, además, que dos meses antes de la fecha que había presupuestado, volvió a las tablas con una nueva producción teatral.

“Hace un mes fue mi cirugía, me quitaron más o menos cinco centímetros de lengua. Con la cirugía se logró extirpar normalmente el tumor, no hay células malas en mi cuerpo”, esto fue lo que describió la mujer para ‘La Red’ con respecto a la extracción de su lesión minúscula.

Para intentar disminuir las complicaciones que le dejaría la intervención quirúrgica, su médico le recomendó hacerse un implante en su lengua, procedimiento que haría más larga y complicada su recuperación por lo que la actriz decidió renunciar a esta opción.

“Lo hice faltando unos días para la intervención, porque de por sí ya la cirugía era muy agresiva para tener que involucrar el brazo o la cadera, entonces dije que no, me quitan el pedazo que me tengan que quitar pero no me van a poner nada de otra parte del cuerpo”, puntualizó Marta Liliana para el programa de entretenimiento.

La evolución en su recuperación, no es más que el fruto de su carácter, ese que la tiene hoy con una nueva producción actoral en las tablas, sin embargo, pese a que le hace falta aprender a pronunciar algunas letras, a ella le sobra fortaleza y convicción.

“Tengo una terapista de lenguaje maravillosa, que con ella trabajo presencialmente dos días a la semana y me pone ejercicios de pronunciación, manejar algunas letras, movimientos de lengua y tengo que repetirlas tres veces en mi casa”, mencionó la actriz.

Al volver a la actuación, no dejan de venirse a su cabeza todos esos sentimientos de inseguridad pero reconocer que poder eliminar todas esas barreras del lenguaje son parte fundamental del trabajo.

“Es una emoción grandísima, porque el teatro y la actuación son parte de mi vida. Tengo nervios, aunque ya haya ensayado sé que hay unas palabras que no puedo decir y bueno viendo que puedo decir y que no, me iré adaptando poco a poco, porque así como me oyes que hay palabras que me salen muy bien, hay otras que no tanto”, finalizó la actriz.

Reconoce que en la actuación encontró el poder de salvar a la mujer que lleva adentro, después de todos esos meses de angustia que vivió, finalmente para ella vuelve a salir el sol y su carrera no se verá truncada como señaló al principio de su enfermedad.

El pasado 8 de septiembre, la actriz dio un parte de tranquilidad para sus seguidores, luego de 21 días de haber sido sometida a la cirugía en la que le extirparon la leucoplasia en su lengua, en el video que fue compartido a través de su cuenta de Instagram, se pudo apreciar una muy leve dificultad para hablar.

SEGUIR LEYENDO