“Los sueños se hacen realidad, con esfuerzo”: María Camila Giraldo contó detalles de su evolución artística

Fotografía tomada de Instagram @maria.giraldo

La actriz y modelo caleña, María Camila Giraldo, encargada de darle vida a ‘Malena’ en la telenovela El hijo del Cacique, que se emite desde hace algunos días por Caracol Televisión, habló para las cámaras de ‘La Red’ cómo ha sido el ascenso de su carrera desde que inició a trabajar como presentadora para MTV Latinoamérica y pasando como actriz por producciones como ‘Loquito por ti’, ‘La reina del flow’ y ‘La reina del sur’.

“Fue un proceso muy lindo, fue un proceso de casting, de selección, yo llevo haciendo mi trayectoria en Estados Unidos y ya llevaba mis primeros pinitos antes de la pandemia, por covid todo se había quedado quieto entonces yo pensaba ‘ay Dios, será que todo lo que he hecho se va a perder’ y no, en el verano me llamaron a decir ‘Oye quedaste para esta campaña’”, mencionó la actriz para ‘La Red’.

Actualmente, la joven es imagen de EBY (Empowered By You), marca de ropa interior de la actriz barranquillera Sofía Vergara y Renata Black, de la próxima colección de Otoño – Invierno de la línea ‘Pam and Gela’ de la reconocida marca americana Juicy Couture, campañas que estuvo a punto de perder por un pequeño pero importante accidente en un gimnasio.

“Para todas las personas por favor, cuidado con las pesas en el gimnasio, las de 45 libras, ojo, porque esa vaina quiebra dedos si uno no las coge bien. Agarré la pesa y se me cayó en el dedo gordo, no me di cuenta, yo seguí de eso que ya tenía la adrenalina arriba y yo seguí caminando como si nada, cuando uno de los entrenadores me dice ‘Oye, yo creo que te tienes que revisar’, claro cuando me quito el zapato tenía el pie negro, inflado y decía que estaba bien. Mentira que me fui de cirugía justo en el momento en que me llega una oportunidad como esta y no voy a poder hacerlo porque se me quebró el dedo…”, puntualizó María Camila para el programa de entretenimiento.

Fotografía tomada de Instagram @maria.giraldo

Cuando le ocurrió este accidente en el gimnasio, la colombiana se encontraba en Nueva York, sin seguro médico. Según mencionó, los costos de seguridad social allá sin altísimos por lo que debió viajar a Colombia para su recuperación.

“Yo dije ‘aquí no puedo asumir el costo de una cirugía, me toca devolverme’, aparte yo tengo una condición en la sangre que no era tan fácil que me aprobaran la cirugía, estando en Nueva York me tuve que devolver a Colombia y yo llego donde el Doctor y le pregunté que cuánto me demoraba, a lo que él me responde que un mes se demoraba la recuperación y le dije que no, que tenía que ser en dos semanas”, pues no podía dejar pasar de lado esa oportunidad laboral, haciendo terapia dos veces al día, poniéndose sueros de vitamina C y demás elementos que la ayudaran a recuperarse.

A su regreso a los Estados Unidos, aunque no compartió mucho tiempo con Sofía Vergara, hoy se siente orgullosa de que su cara esté en diferentes vallas publicitarias en Los Ángeles, California, señalando que espera volver pronto para hacer una carrera como modelo y actriz en el país norteamericano.

“Esto es un pasito más en esta escalera de sueños que tengo, pero se siente demasiado bien. Yo hace años soñaba que me entrevistara ‘La Red’, hace años soñaba con estar en una novela en Caracol y hoy en día se siente demasiado bien, son pinitos que se van cumpliendo. La he luchado bastante, agradezco mucho y entiendo los por qué no, el por qué yo no estaba lista y ya sé que tenía que vivir para que lo que estoy viviendo hoy en día se manifieste”, finalizó la actriz para ‘La Red’.

SEGUIR LEYENDO