Abel Aguilar apoya la decisión de James de irse al fútbol de Catar siempre y cuando piense en competir

En su fase de retiro del profesionalismo, el exfutbolista colombiano y excomentarista deportivo de Gol Caracol, Abel Aguilar, se refirió a la actualidad de uno de sus compañeros en la selección Colombia en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, James Rodríguez.

En diálogo con el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, Aguilar dio sus impresiones sobre el presente que vive la selección Colombia y lo que le ha dejado esta edición de las eliminatorias Conmebol camino al mundial de Catar 2022.

Tras analizar los partidos del seleccionado colombiano dirigido por Reinaldo Rueda, Abel no tardó en entregar su opinión sobre el mediocampo cafetero, donde jugó desde el año 2004 hasta 2018. Particularmente sobre James Rodríguez, reemplazado por Juan Fernando Quintero con el dorsal 10 en los últimos partidos de la tricolor, Aguilar es optimista y dice que es importante que el cucuteño gane minutos y retome su máximo nivel.

Tras ser fichado por el club Al-Rayyan de Catar, la decisión de James ha sido fuertemente cuestionada desde lo deportivo por la competitividad que perderá en comparación con el nivel de juego que hay en la English Premier League.

Sobre la polémica decisión de salir al país de oriente medio, esto dijo el exfutbolista vallecaucano cuando el periodista deportivo de Blu Radio, Fabio Poveda Ruiz, le consultó qué es preferible para un jugador: ¿Practicar constantemente en la Premier League o irse a jugar en una liga de menor nivel como la de Catar?:

Competir siempre. Estar en competencia es importante, con el entrenamiento no es suficiente, me parece que él toma una decisión pensando en competir, en jugar, en disfrutar. Y uno cuando no juega, no se siente bien. Por más que esté en el sitio que sea, los jugadores siempre queremos jugar, es la sensación y el deseo de él. Lo que todos queremos es que tome ritmo, que juegue, que tenga competencia para que pueda estar en un buen nivel