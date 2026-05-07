Colombia

Paloma Valencia aseguró que no recibe órdenes de Álvaro Uribe: “Jamás me ha tratado de decir qué tengo que hacer”

La candidata presidencial afirmó que recibe consejos del expresidente, pero que tiene criterio propio para tomar decisiones

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Paloma Valencia señaló que la experiencia de Uribe por su política de seguridad democrática podría llevarlo a liderar la cartera nacional - crédito Paloma Valencia/YouTube

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia cuenta con el respaldo de políticos tradicionales para su campaña. Entre ellos está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que desde el inicio ha impulsado su candidatura y que la acompaña a todos los eventos que lleva a cabo por el país, exponiendo sus propuestas y haciendo críticas sobre la situación actual de Colombia.

La congresista ha insistido en la importancia que tiene para ella el apoyo del exmandatario, tanto así, que ha tratado de convencerlo de ser su ministro de Defensa, si llega a ser elegida presidenta de Colombia en las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) o en la segunda vuelta.

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Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática (...). Conmigo, esta vagabundería de la paz total, donde consienten a los criminales, se acaba la paz total y llega la seguridad total que necesitamos los colombianos. La fuerza pública va a recuperar su bienestar”, indicó la aspirante durante un recorrido que hizo por el municipio de Santa Rosa de Osos, en el departamento de Antioquia.

Paloma Valencia aseguró que respeta el legado del expresidente Álvaro Uribe - crédito Paloma Valencia/Facebook
Paloma Valencia aseguró que respeta el legado del expresidente Álvaro Uribe - crédito Paloma Valencia/Facebook

El exmandatario no está de acuerdo con la idea. Afirma que, por su edad, prefiere no estar al frente de la cartera y considera que la candidata está capacitada para ejercer la Presidencia y, al mismo tiempo, ser ministra de Defensa.

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Estoy muy viejo; Paloma es una mujer tan capaz que puede llevar el Ministerio de Defensa para la Presidencia y ejercerlo ella misma”, precisó el ex jefe de Estado, en entrevista con Noticias RCN.

Ahora bien, aunque algunos consideran que el acompañamiento de Uribe Vélez a Paloma Valencia en la campaña y un eventual gobierno es acertado, otros creen que la congresista del Centro Democrático debería ser más “independiente”. Ante esta última crítica, la aspirante respondió aclarando que es necesario diferenciar entre la admiración y el apoyo y la necesidad de aprobación al momento de la toma de decisiones.

“Lo primero es que yo soy muy independiente. Yo creo que, una cosa es que usted quiera a alguien, admire a alguien y pida su consejo, y otra, que uno tenga que no tenga criterio propio o que necesita permiso o que le den instrucciones”, precisó la senadora de la derecha, en conversación con la revista Semana.

La transmisión desde la finca El Uberrimo busca acercar la conversación política a nuevas audiencias y romper esquemas tradicionales - crédito Germán Enciso/Colprensa
Paloma Valencia aseguró que Álvaro Uribe no ha intentado direccionar sus decisiones - crédito Germán Enciso/Colprensa

Explicó que, en su caso, aunque considera al expresidente como un mentor en muchos aspectos de su vida política, es capaz de tomar decisiones propias, sin contar con su visto bueno. Incluso, afirmó que el exmandatario no se caracteriza por ser un hombre que dé instrucciones o que “mande”; tanto así, que cree que su liderazgo siempre ha sido “libre”.

La razón por la que yo puedo tener a Uribe tan cerca es porque jamás me ha tratado de decir qué tengo que hacer o qué tengo que decir, o qué no tengo que decir”, señaló.

En todo caso, aclaró que en su aspiración como presidenta de Colombia se propone respetar el legado del expresidente, puesto que conoce a cabalidad sus causas en materia de protección de las personas mayores, de salud y educación. “Reconozco el legado que yo tengo que cargar”, dijo.

Juan Daniel Oviedo aseguró no estar de acuerdo con la propuesta de que Álvaro Uribe sea ministro de Defensa - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Juan Daniel Oviedo aseguró no estar de acuerdo con la propuesta de que Álvaro Uribe sea ministro de Defensa - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Por otro lado, indicó que ahora cuenta con una fórmula vicepresidencial, que es Juan Daniel Oviedo, con el que tiene ciertas diferencias, pero con el que espera establecer acuerdos en su posible administración. Uno de los puntos en los que están distanciados es, justamente, la presencia de Uribe Vélez en el gabinete ministerial; Oviedo no apoya la idea de que el ex jefe de Estado sea su ministro de Defensa.

Sin embargo, ambos indicaron ante los medios que saben que la decisión final la tomaría Paloma Valencia, como presidenta.

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