Colombia

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Medellín este jueves 7 de mayo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Guardar
Google icon
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Que el Pico y Placa de este jueves 7 de mayo no lo tome por sorpresa; averigue si puede manejar su auto en Medellín y evite multas.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy jueves 7 de mayo en Medellín

  • Motos: 5 y 9.
  • Particulares: 5 y 9.
  • Taxis: 3.
  • Transporte de carga: No aplica.

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín dio a conocer las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

La nueva rotación de la restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

  • Lunes: 1 y 7
  • Martes: 0 y 3
  • Miércoles: 4 y 6
  • Jueves: 5 y 9
  • Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • Destinado a la atención médica.
  • Que utilicen gas natural como combustible.
  • De servicio de transporte terrestre.
  • De transporte de alimentos.
  • De carga.
  • Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.
  • De medios de comunicación.
  • De seguridad.
  • Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.
  • De valores.
  • Fúnebres.
  • Oficiales.
  • Diplomáticos.
  • Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Google icon

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González busca los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Manuel Murillo Toro

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cali este jueves 7 de mayo

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este jueves

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cali este jueves 7 de mayo

Crisis en la justicia de Medellín: Tribunal Superior solicita suspender términos judiciales por fallas en la nueva plataforma

La contingencia ha provocado retrasos en el reparto de procesos, extensas jornadas para los funcionarios judiciales y dificultades para registrar actuaciones y notificaciones en los despachos de la ciudad

Crisis en la justicia de Medellín: Tribunal Superior solicita suspender términos judiciales por fallas en la nueva plataforma

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

Entre glúteos, core y movilidad, la rutina de fuerza de la artista incluye el famoso hip thrust, pilar de su entrenamiento, clave para aguantar las exigentes coreografías y el ritmo de su tour mundial

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

Juanda Caribe y Mariana Zapata sacudieron ‘La casa de los famosos’ al hablar de una ruptura por cámaras: “Te quiero”

Ana Valencia, cantante del dúo Ana y Jaime, fue operada de urgencia: su familia pidió ayuda

Kate Walsh, la estrella de ‘Grey’s Anatomy’, está en Colombia: apareció disfrutando de Cartagena en medio del rodaje de una nueva película

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Deportes

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Manuel Murillo Toro

Luis Díaz y Luis Javier Suárez lideraron el ranking de fichajes más influyentes de la temporada 2025/26

Independiente Santa Fe empató 1-1 ante Corinthians por Copa Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Copa Libertadores: otro duelo clave para seguir soñando con los octavos