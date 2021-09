Juan Carlos Osorio habla de su realidad con América de Cali: “Hay equipos que se demoran 60 años en jugar bien”

Cuando Juan Cruz Real dio un paso a un costado como DT del América de Cali el pasado 28 de abril, la hinchada, que lamentaba el mal momento que atravesaba el equipo en ese entonces, pidió la llegada de Juan Carlos Osorio, dado su renombre y los triunfos que tuvo años atrás con Atlético Nacional.

Hoy, sin embargo, algunos piden su salida dado que La Mecha no solo ha obtenido los mejores resultados, sino que no ha jugado un fútbol vistoso los últimos partidos.

Pues bien, el estratega risaraldense, fiel a su estilo, asumió la responsabilidad de la realidad deportiva del conjunto escarlata y además prometió que sus dirigidos mejorarán en las fechas que quedan por jugar en la Liga BetPlay II 2021.

“Los próximos cinco partidos dirán mucho de nosotros, vamos a trabajar en nuestra idea de juego”, aseguró Osorio. El timonel del América de Cali también tuvo palabras para los futbolistas que hasta ahora están comenzando su carrera deportiva: “Me parece injusto someter a los jugadores más jóvenes a la presión y necesidad de triunfo que tiene el equipo en el momento”.

Osorio, como lo ha hecho desde que asumió su puesto como DT de los Diablos Rojos, explicó que antes de los triunfos la prioridad es que el equipo ejecute una idea de juego y que ello toma tiempo. Ahora bien, después de haber sido eliminado de la Copa Colombia y teniendo en cuenta la posición del América de Cali en la liga, urge una victoria.

“Hay equipos que tratamos de elaborar una idea de juego. Si usted quiere un culpable entonces soy yo. Yo me hago responsable de que el equipo no haya entendido ni asumido la idea de juego, pero hay equipos que les ha costado 60 años, 70 años y todavía no lo han podido lograr”.