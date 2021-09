Comité del Paro convoca marchas para el próximo 28 de septiembre

Imagen de archivo. Miembros del Comité de Paro Nacional durante un rueda de prensa el pasado 16 de mayo, tras una reunión con el Gobierno Nacional. Foto: Colprensa - Sergio Acero.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Comité del Paro anunciaron una nueva jornada de movilizaciones el próximo 28 de septiembre en todo el país. Las movilizaciones que se dan exactamente cinco meses después del inicio del paro, buscan que se tramiten los proyectos de ley que ha presentado la oposición y que fueron impulsados por el comité, además en rechazo, de nuevo, a la reforma tributaria ya aprobada.

“Los proyectos de Ley, a los cuáles no dan trámite, los partidos de gobierno en el Congreso de la República, tienen como única finalidad beneficiar a millones de compatriotas que, acosados por la crisis económica, el Covid-19 y las políticas del gobierno, no encuentran salida para sus esenciales necesidades”, explicaron.

Entre esos proyectos está la renta básica de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de familias, gratuidad para estudiantes de universidad pública, fortalecimiento de la red de salud pública, apoyos para reactivación económicas de las MiPymes, apoyos al sector agropecuario, acciones para prevenir la violencia basada en género, garantizar la protesta pacífica, reformar la Policía, entre otros

“Quienes, a lo largo y ancho del país, acompañaron los justos reclamos y desde diversos sectores sociales participaron de las múltiples jornadas programadas por el CNP y otras expresiones de la sociedad colombiana, reclaman que, de una parte, el gobierno nacional cese en el trámite de iniciativas que golpean los intereses y derechos de millones de compatriotas”, argumentaron.

Además rechazaron el proyecto impulsado por la senadora Milla Romero Soto del Centro Democrático con el que busca extender el contrato de aprendizaje que se le otorga a los jóvenes practicantes hasta por 24 meses, argumentando que esto ayudaría a bajar las tasas de desempleo.

Para la CUT, esta iniciativa es “de grave afectación para los jóvenes ya que les impone una reforma laboral que los obliga a trabajar por salarios inferiores al mínimo”, lo cual no es cierto ya que el proyecto nunca avala que sea por debajo del salario mínimo, incluso exige que el valor del contrato nunca sea inferior a este.

Otro de los argumentos que tiene la CUT para convocar movilizaciones es su rechazo a la reforma tributaria ya que no resuelve el planteamiento de renta básica, expresan. “De igual manera el gobierno pretende hacerle creer a la opinión pública que la renta básica y la matrícula cero están resueltas con la reforma tributaria. Nada más mentiroso. Se habla de matrícula cero universal pero no se destinan los recursos que puedan cubrirla y la renta básica de la que habla el gobierno no pasa de ser un aumento insuficiente en el llamado Ingreso Solidario”.

El Comité del Paro reclamó que el Gobierno no haya cumplido con la promesa de negociar el pliego de emergencia que presentaron si se levantaban los bloqueos y cesaban las protestas.

“Aunque, por voluntad de las comunidades, cesaron las protestas y los cierres totales de vías, el gobierno nacional no tramitó el pliego de emergencia, tampoco las garantías mínimas para el ejercicio de la protesta social pacífica y nada resolvió en las mesas regionales y sectoriales que se constituyeron. Se confirmó así que, Duque, ni Dialoga, Ni Negocia. Ahora, parece, las mayorías gobiernistas del Congreso de la República seguirán el antidemocrático ejemplo del gobierno nacional”. Por esas razones concluyen que se debe volver a las calles.

