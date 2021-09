Santa Fe se refuerza para la Copa Libertadores femenina, Katherine Tapia y Gisela Robledo nuevas jugadoras de “las leonas”

Tras el subcampeonato conseguido en la Liga Femenina 2021 por Independiente Santa Fe, sus dirigentes ya piensan en lo que será la Copa Libertadores de este año. Esto llevo a confirmar los dos primeros refuerzos en el torneo para el equipo cardenal. Se trata de la volante Gisela Robledo y la portera Katherine Tapia ambas provenientes de América de Cali.

Robledo es nacida en el municipio de Guacarí y su debut como profesional se dio en el 2019 con las ‘Escarlatas’. La volante fue campeona en el año de su primer campeonato y fue elegida en el once ideal de la pasada edición de la Copa Libertadores donde perdieron en la final ante Ferroviaria de Brasil. Por su parte, Tapia inició su carrera en Atlético Nacional entre 2018 y 202 . De allí pasó a América de Cali donde jugó como titular gran parte del campeonato.

Independiente Santa Fe será dirigido en esta edición de la Copa Libertadores será dirigido por Albeiro Erazo y tendrá como base la nómina que disputó la edición 2021 del campeonato colombiano. La mejor participación en la Copa Libertadores del dos veces campeón de la Liga Femenina fue en 2020 cuando llegó hasta cuartos de final.

Copa Libertadores femenina: así será el sorteo de la fase de grupos para Santa Fe y Deportivo Cali

Certamen continental se disputará en dos fases: la preliminar, o sea, la fase de Grupos; y la final, es decir, Cuartos de final, Semifinales y Final, todas las fases se jugarán a una sola rueda de partidos. La Fase Preliminar la disputarán los 16 equipos clasificados, distribuidos en 4 grupos. Clasificaran para los Cuartos de Final, los equipos ubicados en primero y segundo lugar de cada grupo.

Pautas del Sorteo

Los cabezas de serie de cada grupo Cconmebol Libertadores Femenina 2021 se definen de la siguiente manera:

Grupo A (Posición A1) - Campeón de la última edición CONMEBOL Libertadores Femenina que automáticamente ocupará esa posición (Ferroviária – BRA - Brasil 1). Grupo B (Posición B1) - Equipo campeón nacional del país anfitrión que automáticamente ocupará esa posición. (Cerro Porteño – PAR – Paraguay 1) Grupos C y D (Posiciones C1 y D1) - Los dos mejores equipos posteriores del ranking (de acuerdo con la edición anterior del torneo) serán sorteados para definir cuál será cabeza de serie en cada posición (representantes de Colombia 1 y Brasil 2). En el Bolillero 1 estarán los dos equipos representativos de las Asociaciones Miembro mejor ubicados en el ranking, según la clasificación final de la edición anterior del torneo, excepto los nuevos cupos provenientes del ranking histórico (COL1 y Brasil 2) que serán sorteados para definir las cabezas de serie del Grupo C y Grupo D. La primera bolilla sorteada corresponderá a la cabeza de serie del Grupo C y la segunda bolilla a la cabeza de serie del Grupo D. En el Bolillero 2 estarán los equipos representativos de las Asociaciones Miembro mejor ubicados subsecuentes en el ranking, según la clasificación final de la edición anterior del torneo, los cuales integrarán la posición 2 de cada grupo, excepto los nuevos cupos provenientes del ranking histórico (equipos representantes de Chile 1, Argentina, Paraguay 2 y Perú). La primera bolilla sorteada será la posición A2, la segunda bolilla B2, la tercera bolilla C2 y la cuarta bolilla D2. En el Bolillero 3 estarán los equipos representativos de las Asociaciones Miembro mejor ubicados subsecuentes en el ranking, según la clasificación final de la edición anterior del torneo, los cuales integrarán la posición 3 de cada grupo, excepto los nuevos cupos provenientes del ranking histórico (equipos representantes de Uruguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia). La primera bolilla sorteada será la posición A3, la segunda bolilla B3, la tercera bolilla C3 y la cuarta bolilla D3. En el Bolillero 4 estarán todos los equipos representativos de las Asociaciones Miembro que obtuvieron el cupo adicional a través del ranking histórico de la CONMEBOL Libertadores Femenina (Brasil 3, Chile 2, Colombia 2 y Paraguay 3), que componen la posición 4 de cada grupo. La primera bolilla sorteada será la posición A4, la segunda bolilla B4, la tercera bolilla C4 y la cuarta bolilla D4. En esa fase, dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país y, por lo tanto, si así resultan sorteados, pasará a ocupar el siguiente grupo y será nuevamente sorteado otro equipo para dicho grupo.

