Frank Martínez tendrá un nuevo programa en el Canal RCN

Frank Martínez. Foto: Instagram @frankelflaco

Entre las 20 celebridades que estuvieron en MasterChef Celebrity Colombia 2021, Frank Martínez se consideraba un desconocido, por lo menos de esto dio cuenta durante un video que publicó a principios de agosto en Instagram: “Me emociona mucho verme ahí y me parece muy raro verme ahí, es que uno decir MasterChef Celebrity y yo - ¿qué put%$ estoy haciendo allá? - yo sí pensé cuando me llamaron pa’ MasterChef, yo dije (...) como que están muy mal de celebridades pues (…) si los otros va a ser igual de desconocidos a mí lo de ‘celebrity’ lo pongo en duda”.

Sin embargo, aunque el comediante paisa tal vez no gozaba de tanto reconocimiento nacional, a medida que avanzaba el reality gastronómico su personalidad cayó muy bien entre el público, pues le aporta a la armonía del ambiente desde sus comentarios jocosos, su humildad, la buena vibra que transmite, etc. De hecho, se volvió muy frecuente ver entre los medios de comunicación artículos y entrevistas sobre Frank Martínez y, ahora, se conoció que trabajará nuevamente con RCN en un programa bautizado con el nombre de: ‘Mañana exprés’.

En sus redes sociales, el paisa compartió un video en donde se le ve no solo a él sino también a Yalena Jácome (periodista), Germán Castellanos (comediante), Carlos Marín (locutor) y Mauricio Vélez (actor y presentador), promocionar este espacio que estará disponible desde finales de septiembre, específicamente el 28. El horario para ver la producción será la mañana, es decir, 7:30 a.m.

“Nada más rico que reírnos en ayunas. Haré parte del equipo en ‘Mañana Express’ a partir del 28 de septiembre junto a mis amigos Germán Castellanos y Carlos Marín y ahora mis nuevos amigos Yalena Jácome y Mauricio Vélez con los que pasaremos muy sabroso. Otro ¡Booommmm!”, escribió Frank Martínez en Instagram.

Post en Instagram de Frank Martínez. Foto: Instagram @frankelflaco

La producción estará enfocada en las noticias, pero con un espacio para la comedia.

Por su parte, la periodista Yalena Jácome, escribió en sus redes: “… Les cuento que estos serán mis nuevos compañeros de trabajo, no sé cómo haré para mantenerme seria al lado de Carlos Marín, Frank Martínez y Germán Castellanos, prometo comportarme y no dejarme influenciar. Les confieso que me hace muy feliz acompañarlos a ustedes también desde temprano como en los viejos tiempos. Espero les guste y disfruten como nosotros de esta nueva forma de informar”.

Post en Instagram de Yalena Jácome. Foto: Instagram @yalenajacome

Frank Martínez, uno de los ocho participantes que siguen en pie en MasterChef Celebrity Colombia 2021:

De las 20 celebridades iniciales, el comediante paisa sigue en pie en el reality gastronómico, ahora son ocho los concursantes: Viña Machado (actriz samaria), Liss Pereira (comediante cucuteña), Gregorio Pernía (actor cucuteño), Frank Martínez (comediante paisa), Marbelle (cantante nacida en Buenaventura), Pity Camacho (actor), Diego Camargo (comediante), Carla Giraldo (actriz paisa).

En los episodios del domingo 19 de septiembre se vio la eliminación de Catalina Maya. La exmodelo y periodista había quedado por fuera del programa de telerrealidad a principios de agosto, sin embargo, un mes después se ganó un cupo de reincorporación y volvió, pero solo duró un par de ciclos para salir nuevamente.

SEGUIR LEYENDO: