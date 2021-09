Piedad Córdoba volvería al Congreso, oficializó su ingreso al Pacto Histórico

Bogotá. Octubre 02 de 2019. Piedad Córdoba exsenadora de la República (Colprensa - Diego Pineda)

Piedad Córdoba, exsenadora y política que en su pasado fue miembro del Partido Liberal, anunció que vuelve al ruedo para la contienda política 2022; y que lo hará; está vez, junto con el Pacto Histórico, la alianza liderada por Gustavo Petro que en los últimos días ha dado a conocer adeptos que no se conocían y que no se tenían contemplados como posibles aliados del movimiento.

“Con gran alegría y total convicción quiero anunciar a todo el país que Poder Ciudadano se suma al Pacto Histórico. A lo largo de estos meses tuve muchas conversaciones que llegaron a consensos y compromisos que hoy nos permiten unirnos para construir una nueva Colombia”, escribió la líder política en su cuenta de Twitter, donde acumula un promedio de 771,4 millones de seguidores y agregó que “el próximo jueves 23 de septiembre, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, lugar emblemático del Liberalismo, se encontrara con quienes hacen parte de este pacto”.

Es importante recordar que Córdoba, fue Senadora de la República desde 1994 hasta su destitución en el 2010, luego de que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez, en ese momento, la acusará de colaboración con las extintas Farc. La investigación logró que el 27 de septiembre de 2010 fuera inhabilitada en primera instancia por un periodo de 18 años para ejercer cualquier cargo público en la República de Colombia.

Sin embargo, el 11 de octubre de 2016 el Consejo del Estado retiró ambas inhabilidades por falta de pruebas sobre los supuestos vínculos de la exsenadora con la guerrilla, decisión que le devolvió a la exsenadora la posibilidad de ocupar cargos públicos y de elección popular.

El regresó de Córdoba al escenario de elección popular, comenzó a sonar desde hace algunos meses. El 18 de agosto se conoció que la exsenadora se había reunido con varios dirigentes del Pacto Histórico y que incluso, sostuvo una conversación con el senador Gustavo Petro, pero no se había confirmado nada.

La noticia sorprende pues, luego de su salida política en las elecciones presidenciales de 2018, donde fue candidata pero se quemó al no recibir el apoyo suficiente, Córdoba había decidido retirarse de la política. Según informó en ese momento, a ella le afectó mucho la falta de apoyo de sectores independientes a los que había acompañado.

Aseguró que el Partido Farc, ahora Comunes, “le prohibió a muchos de sus miembros que me ayudaran a recoger las firmas”, algo que le sorprendió en ese momento.

“Yo me quemé mucho políticamente por esa lucha tan tenaz porque se acabara la guerra. Yo jamás me retiré del Partido Liberal, no volví por el manejo que se le dio, pero yo me dediqué mucho a trabajar con los sectores alternativos”, afirmó.

Y agregó: “Para mí fue muy duro que, cuando yo requerí el apoyo para la candidatura, todos los sectores alternativos me dieron la espalda; eso fue un golpe emocional muy fuerte”.

Por esa falta de apoyo fue que decidió retirarse de la contienda electoral de 2018. “Yo entré en una depresión muy fuerte porque es como si yo hubiera perdido todo el tiempo que había hecho en política, como si hubiera echado por una cañería un prestigio político tan importante como el que tenía, que lo hice sin puestos, que lo hice sin contratos, que lo hice a punta de debates en el congreso”, expuso en la entrevista de 2020.





