Las fotos que no conocías del emotivo encuentro entre varias actrices de ‘Betty, la fea’

Bien es sabido que ‘Yo soy Betty, la fea’ ha sido una de las producciones colombianas más recordadas y queridas de todos los tiempos; y es que a pesar de que fue emitida entre 1999 y 2001, sigue despertando pasiones y cautivando seguidores jóvenes, teniendo a su favor también que se encuentra en la plataforma Netflix, donde en varias ocasiones ha estado en el top 10 de series más vistas en el país.

Luego del éxito en la pantalla chica, la idea original de Fernando Gaitán fue trasladada al teatro, con los actores originales y donde Beatriz Pinzón Solano (interpretada por Ana María Orozco) y Armando Mendoza (encarnado por Jorge Enrique Abello) fueron el centro de atención. Esto ocurrió en 2017 y, si bien Lorna Cepeda, la misma que hacía el papel de Patricia Fernández compartía fotos de los emotivos encuentros de los principales personajes de la serie, hubo otras que la ‘peliteñida’ no compartió de esas reuniones y que hasta hace poco fueron conocidas por sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que ha hecho parte de otros programas como ‘Casados con hijos’, ‘Chepe Fortuna’ y ‘Casa de reinas’ entre otros, compartió con sus más de 1.6 millones de seguidores, imágenes inéditas de las jornadas de ensayos de la obra teatral que por aquella época cautivó a muchos fanáticos de la serie.

“En aquellos días se reencontraron unas lindas chicas súper poderosas de betty! Donde se divirtieron, trabajaron, se unieron, y gozaron de lo lindo!” escribió Cepeda en el pie de foto y aprovechó para pedirle disculpas a Martha Isabel Bolaños (Jenny García, modelo de Hugo Lombardi y enemiga del ‘Cuartel de las feas’) por postear una imagen donde ambas aparecen con el cabello recogido, sin maquillaje y en ropa deportiva, señal de que estaban ensayando para la obra. En otras de las imágenes que componen la galería del recuerdo, aparecen otras donde Lorna está en compañía de Ana María Orozco y también de Bolaños, y una en las tablas; allí aparecen, por sus nombres dentro de la serie, Jenny, Sandra, Sofía, Bertha, Aura María, Betty, Patricia Fernández y Jenny.

Dicha publicación, compartida como un TBT (Throwback Thursday), logró obtener más de 182 mil ‘me gusta’ y cerca de 2.200 comentarios, muchos de ellos recordando la serie y ratificando que varios aún la ven.

“Ay no me canso de ver la serie, las amo. Me hacen mis días muy amenos”; “Esas fotos están divinas, ya la queremos ver juntas!”; “Mi novela favorita” y “La mejor novela de la vida! No por nada en Bolivia está en el top 10 de Netflix desde que se estrenó en la plataforma” fueron algunas de las reacciones destacadas.

Vale mencionar que la última vez que la ‘peliteñida’ compartió en su cuenta oficial algo relacionado con la exitosa serie, fue el pasado 19 de agosto cuando la misma Lorna compartió con sus fans una imagen junto a Natalia Ramírez, quien interpretó en la icónica serie a Marcela Valencia, novia de Armando Mendoza y antagonista de la historia. En la vida real, las dos mujeres tienen una relación amistosa muy estable y así lo han hecho saber en sus redes sociales. Dicha foto tiene más de 160 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios celebrando su amistad y mostrando nostalgia por el vínculo que tenían en la producción.





