J Balvin enterneció las redes sociales: publicó su primera foto con Río, su pequeño hijo

Desde que nació Río, el hijo del colombiano J Balvin y la argentina Valentina Ferrer, los seguidores de ambos artistas han pedido que publiquen fotos del bebé para conocerlo de manera oficial, sin embargo, tanto la modelo como el cantante han sido muy celosos con la intimidad del pequeño. Hace pocas horas, Balvin encendió las redes sociales luego de compartir, por primera vez, una foto junto a su hijo. En la imagen se ve al artista caminando por el aeropuerto mientras lleva el coche donde se encuentra el pequeño Río.

Aunque esta vez tampoco mostraron la cara del bebé, se puede ver sus pequeños pies y a J Balvin en su papel de papá. La imagen se hizo viral en cuestión de segundos, y algunos de los fans del artista comentaron lo bien que le lucía la paternidad y lo dulce que se veía compartiendo con su primer hijo.

La familia Balvin Ferrer se ha mantenido al margen para mantener la privacidad de Río, pero, fue hace unos días, cuando Valentina, madre del niño, confesó, en una entrevista con el programa Hoy día, que Balvin era un hombre muy cariñoso con su hijo y que le movía el alma verlo en ese nuevo papel, además, detalló que cuando el artista escuchó por primera vez el corazón de su hijo se puso a llorar, y prometió hacerle una canción.

En la misma entrevista la modelo confesó que ha sido muy difícil volver a las pasarelas, y que había olvidado por completo todo el trabajo que hay detrás de este tipo de montajes. Valentina tuvo que pasar el primer año de la pandemia del coronavirus en Medellín, pues fue en esa ciudad en la que la sorprendió la noticia de la llegada de la contagiosa enfermedad que tiene en alerta al mundo entero.

“Fue como que dijimos, ese nombre me encanta, si llegamos a tener un hijo en algún momento de la vida le vamos a poner Rio. Además, nos gustaba el tema de que fluye, de que es un nombre corto... Estuve un año en Colombia por el tema del Covid, luego, obviamente por mi bebé paré mucho mi carrera y ahora volviendo, me encanta, estoy súper feliz, pero lo único que me pasa, a veces, es el tema de salir de la casa y dejar al bebé, este cambio me está costando, pero vamos bien”, contó Valentina Ferrer a Hoy día.