Petro defiende alianza del Pacto Histórico con el pastor Alfredo Saade: “nadie será perseguido por sus creencias”

El líder cristiano Alfredo Saade y Gustavo Petro, unidos de cara al 2022. Foto: Alfredo Saade

El senador y precandidato Gustavo Petro finalmente se pronunció ante las críticas que recibió por el respaldo de Alfredo Saade, un pastor que está en contra del aborto y de las uniones entre parejas homosexuales. En un corto mensaje, el líder de la Colombia Humana dijo que respeta la libertad de cultos defendiendo su alianza.

“En la constitución de 1991 defendimos con fuerza y así quedó como mandato constitucional, la libertad de cultos. Nadie será perseguido por sus creencias. Fui coherente con ese principio en la alcaldía de Bogotá y lo seré si el pueblo quiere que sea presidente”, expresó Petro citando un tuit del propio Saade que también se pronunció por las críticas.

“Les duele la unión del movimiento social Cristiano con el #pactohistórico porque significa que ya no podrán seguir abusando del pueblo de Dios. Durante años mantuvieron una mentira en contra de @petrogustavo que no permitía que lo miraramos con buenos ojos. La venda se cayó”, expresó el pastor.

Las críticas contra esta alianza se han incrementado en los últimos días tras conocer que Saade ha tenido posturas en contra de la comunidad LGBTI y de las mujeres en relación con el aborto, temas que, curiosamente, Petro ha cuestionado en sectores conservadores, de los cuales se distancia. Incluso su propio equipo se estaría distanciado de ese apoyo.

Tras conocerse la alianza, su jefe de prensa, Andrés Hernández, publicó un tuit en el que el que se habría desenmarcado del hecho. “Conmigo no cuenten para aplaudir la discriminación o la homofobia, he luchado por años para defender los derechos de mi población y no puedo aceptar ese tipo de cosas. Conmigo NO, gracias”, explicó y más adelante respondió a un comentario en el que dejó claro que no toma decisiones dentro del Pacto.

“No estoy metido en temas electorales por mi inhabilidad como funcionario público, por tal razón no me voy a referir sobre alianzas o personas que se unen. Por mi parte seguiré defendiendo los derechos de mi población”, aseveró Hernández.

La alianza con los cristianos fue encontrada contraria a las creencias progresistas que pregona el partido. Por esto, la polémica en redes sociales no se hizo esperar. Algunos detractores de Petro, por su parte, buscaron el pasado político de Saade.

Los trinos fueron los que evidenciaron estas incongruencias entre Saade y Petro. Por ejemplo, en 2014, publicó en contra de tres pilares del petrismo: matrimonio igualitario, legalización de la marihuana y el aborto.

“NO matrimonio igualitario NO legalizacion marihuana NO aborto SI familia SI a la vida”, indicó, textualmente, el líder cristiano que asegura no ser pastor de iglesia. Sobre el matrimonio homosexual, en 2012, existe evidencia en trinos de una afirmación que podría ser catalogada como homofóbica. “El matrimonio entre homosexuales es pura paja”, escribió el ahora aliado de Petro.

Entre otros trinos sobre el aborto, el líder calificó la práctica como “jamás una opción de vida, lo único que trae es muerte”, indicó. Incluso, en algún momento, felicitó al gobierno de Iván Duque por su posición contraria a la despenalización del procedimiento.

Saade también fue candidato al Senado de la República por el Cambio Radical, partido que representa a gran parte de la Casa Char de Barranquilla. “Usar temas homosexuales para ganar votos es faltar el respeto a dignidad LGBTI no te dejes usar”, anotó junto a su foto de campaña. También quiso hacer parte de Colombia Justa Libres, el cual hace parte de la coalición actual de gobierno. Sin embargo, no fue el favorecido para la contienda electoral de Valledupar en 2019.

SIGA LEYENDO