-crédito David Jaramillo/Colprensa

Guardar

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II se abrirán el viernes 20 de noviembre con el encuentro entre el Independiente Medellín y Santa Fe, a las 4:30 p. m., por la primera fecha del grupo A, que se podrá ver en todo el país a través de la señal del canal Win+ Fútbol, así como por la plataforma llamada Win Play, ambos bajo suscripción.

El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el Poderoso de la Montaña espera a más de 30.000 personas para recibirlo en el encuentro frente a los cardenales. Se trata de un reto enorme para los dirigidos por el técnico Luis Amaranto Perea.

PUBLICIDAD

Al terminar la fase de Todos contra Todos de la Liga BetPlay, Santa Fe se ubicó en la quinta posición con 34 puntos, a dos del segundo lugar, que fue del América de Cali, mientras que el Medellín finalizó en la sexta posición con 32 unidades, que le sirvieron para clasificar a los cuadrangulares sin problemas.

El estadio Atanasio Girardot se encuentra listo para el encuentro Nacional vs. Once Caldas por Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

A quitarse “la sal” de encima en el Poderoso

El Medellín llegó a los cuadrangulares bajo muchas dudas por parte de los aficionados, en especial por lo que pasó en la temporada 2025, cuando fue segundo en la tabla de reclasificación, pero perdió las finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, que también amplió la sequía de títulos.

PUBLICIDAD

Desde 2016 que el Poderoso no gana la estrella y su último trofeo fue en enero de 2021, con la Copa Colombia 2020 que le ganó al Tolima, además de que es uno de los clubes con más subtítulos de liga en la historia de los torneos cortos en Colombia con ocho finales perdidas en 2008, 2012, 2014, 2015, 2018, 2022, 2023 y 2025.

Se ha hablado mucho sobre el cambio de dueños en el Medellín para los próximos meses, algo que fue aclarado por su presidente Daniel Ossa - crédito Colprensa

Es por eso que los aficionados se sienten escépticos con respecto a lo lejos que pueda llegar el equipo del técnico Perea, sumado a la irregularidad a lo largo del semestre y volver a verse en el mismo grupo a Atlético Nacional, el mismo que lo sacó en cuartos de copa y lo venció en el último clásico por 2-1.

PUBLICIDAD

Primer paso para pelear el título

Los cardenales cuentan con buena parte de la base con la que salieron campeones en 2025 y de la Superliga 2026, así que apelan a esa “memoria de juego” para conseguir los resultados en un grupo complicado en los cuadrangulares, pues comparte con el favorito Atlético Nacional, el finalista de Copa Colombia llamado Once Caldas y el Medellín, su primer rival.

Santa Fe quiere dar la sorpresa en el grupo A con su clasificación a la final, tal como se dio en el año anterior cuando estuvo en la zona B con rivales de mucho nivel como Millonarios, Atlético Nacional y Once Caldas, terminó en el liderato con 12 unidades y salió campeón ante el Medellín.

PUBLICIDAD

El técnico Pablo Repetto también sabe que otro objetivo del rojo es la Copa Libertadores por la vía de la reclasificación, pues es tercero con 69 puntos, a uno del América en la segunda casilla que entrega uno de los dos cupos al torneo de la Conmebol, así que el trabajo en cuadrangulares será fundamental, pase lo que pase.

Así va la tabla de la reclasificación, previo al inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Los últimos enfrentamientos

Liga BetPlay 2026-II: Medellín 0-1 Santa Fe

Liga BetPlay 2026-I: Santa Fe 2-1 Medellín

Liga BetPlay 2025-II: Medellín 1-1 Santa Fe

Copa Colombia 2025: Santa Fe 0-3 Medellín

Copa Colombia 2025: Medellín 1-2 Santa Fe

Los cinco partidos recientes del Medellín

Liga BetPlay 2026-II: Águilas Doradas 0-1 Medellín

Liga BetPlay 2026-II: Fortaleza 0-3 Medellín

Liga BetPlay 2026-II: Medellín 2-1 Alianza

Liga BetPlay 2026-II: Internacional de Bogotá 3-1 Medellín

Liga BetPlay 2026-II: Nacional 2-1 Medellín

Los últimos cinco partidos de Santa Fe

Liga BetPlay 2026-II: Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe

Liga BetPlay 2026-II: Santa Fe 5-0 Pasto

Liga BetPlay 2026-II: Cúcuta 1-0 Santa Fe

Copa Colombia 2026: Santa Fe 0-2 Once Caldas

Liga BetPlay 2026-II: Nacional 2-0 Santa Fe

Terna arbitral

Árbitro: José Ortiz

Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán

Asistente Nro. 2: Elkin Charrys

Cuarto Árbitro: Alejandro Moncada

VAR: Ricardo García

AVAR: Elkin Abril