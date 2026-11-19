Sebastián Gómez es el actor que conquistó a Mariana Mozo tras MasterChef Celebrity (Cortesía Canal RCN - @marianamozog/Instagram)

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Mariana Mozo presentó por primera vez a Sebastián Gómez como su pareja a través de una publicación en redes sociales. La actriz compartió varias fotografías junto al joven durante una función especial de cine y confirmó así los rumores que circulaban entre sus seguidores sobre un posible romance.

La exparticipante de MasterChef Celebrity compartió en Instagram un carrusel de fotografías junto a Gómez durante la premier de Los Juegos del Hambre en Bogotá. Ambos asistieron con atuendos inspirados en la estética de la película. “Una noche en el Capitolio”, escribió Mozo al acompañar las imágenes.

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La publicación marcó la primera vez que la actriz mostró de forma directa a su pareja ante su comunidad digital. Aunque durante las últimas semanas algunos seguidores habían identificado comentarios y mensajes de afecto entre los dos, ninguno había confirmado el vínculo de forma pública.

La actriz compartió fotografías junto a Gómez durante la premier de Los Juegos del Hambre en Bogotá (@marianamozog/ Instagram)

Las fotografías recibieron reacciones de seguidores de la actriz, quienes destacaron la aparición de la pareja y enviaron mensajes de felicitación. Entre los comentarios también estuvo el de Sebastián Gómez, quien escribió: “Tan preciosa como siempre amor”.

Sebastián Gómez también trabaja frente y detrás de cámaras

El hombre que acompaña a Mariana Mozo se llama Sebastián Gómez y comparte con ella el interés por la actuación. De acuerdo con la información que circula en sus perfiles públicos, también se desempeña como director y emprendedor.

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Gómez cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram y ha consolidado una presencia digital ligada a sus proyectos profesionales. Tras la publicación de Mozo, parte de los seguidores de la actriz comenzaron a seguir sus cuentas y dejaron mensajes sobre la nueva relación.

Sebastián Gómez comparte con Mariana Mozo su interés por la actuación y los proyectos audiovisuales (@sebasgomezoficial/ Instagram)

Aunque ambos compartieron fotografías de la salida, por ahora no han ofrecido detalles sobre cómo se conocieron, cuándo comenzó el vínculo sentimental ni los proyectos que desarrollan en conjunto. Las publicaciones se concentraron en el evento al que asistieron y en los mensajes afectuosos que intercambiaron.

La relación se confirmó después de varias semanas de especulaciones

Los seguidores de Mariana Mozo habían notado la cercanía entre ambos a partir de las interacciones que sostenían en redes sociales. Algunos comentarios, reacciones y mensajes públicos despertaron preguntas sobre un posible romance, pero la actriz no había hecho un pronunciamiento al respecto.

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La publicación compartida en las últimas horas despejó esas dudas. Mariana Mozo dejó ver a Sebastián Gómez en una salida pública y recibió un mensaje en el que él se dirigió a ella como “amor”, lo que llevó a que sus seguidores interpretaran el contenido como una presentación oficial de la pareja.

La confirmación del romance llegó después de varias semanas de especulaciones entre los seguidores de Mariana Mozo (@marianamozog/ Instagram)

La revelación ocurrió después de la participación de la actriz en MasterChef Celebrity, programa en el que ganó visibilidad entre el público colombiano. Su paso por el reality de cocina atrajo nuevos seguidores a sus plataformas digitales, que ahora también se mantienen atentos a aspectos de su vida personal.

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Durante su participación en el formato, Mozo recibió comentarios por su desempeño en las pruebas y por la relación que construyó con otros concursantes. Aunque su ciclo en la competencia terminó semanas atrás, ha continuado activa en redes sociales y ha compartido contenidos relacionados con su vida cotidiana y sus proyectos.

La atención que recibió en el programa también derivó en un mayor interés por sus publicaciones personales. El carrusel junto a Gómez se convirtió, por ello, en una de las actualizaciones más comentadas por quienes siguen su trayectoria desde la televisión y las plataformas digitales.

Mariana Mozo mantiene actividad después de MasterChef Celebrity

La actriz se ha mantenido presente en redes desde que concluyó su participación en MasterChef Celebrity. Además de compartir fotografías y videos, ha continuado en contacto con las personas que siguieron su proceso dentro del programa.

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La publicación junto a Sebastián Gómez abrió una nueva conversación entre sus seguidores, quienes resaltaron la cercanía entre ambos y enviaron mensajes sobre la relación. Expresiones como “tan lindos” y “amamos a esta pareja” fueron algunas de las reacciones que aparecieron en el carrusel de Instagram.

La actriz es una de las más jóvenes dentro de la competencia de cocina del Canal RCN - crédito Canal RCN/Cortesía

Gómez, por su parte, replicó parte del contenido de la salida en sus perfiles. La interacción entre los dos confirmó que el vínculo dejó de ser una especulación y pasó a ser una relación expuesta de forma voluntaria ante sus audiencias.

Por ahora, Mariana Mozo no ha revelado si la pareja tiene planes profesionales en común ni si volverá a abordar públicamente los detalles de la relación. La actriz ha concentrado sus publicaciones recientes en el evento al que asistió y en las fotografías que compartió con Gómez.

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