Jorge Bava llegó a Barranquilla en la tarde del jueves 19 de noviembre del 2026 para cerrar su llegada a la dirección técnica del Tiburón - (@CamerinoDeportes/X)

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Jorge Bava, el director técnico uruguayo, llegó a Barranquilla para cerrar su vinculación con Junior, en la tarde del jueves 19 de noviembre de 2026. En el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de la capital del Atlántico, lo recibieron varios medios de comunicación y algunos hinchas del equipo.

“Primero debemos hablar con los dirigentes y mañana con mucho gusto lo haré con todos ustedes, pero primero lo primero”, enfatizó Bava al llegar a la ciudad, ante las múltiples preguntas sobre su comienzo al frente de Junior. Sin embargo, los comunicadores lograron que se refiriera a algunos temas, a falta de la confirmación oficial del club sobre su nuevo entrenador.

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Jorge Bava llegó a Barranquilla para cerrar su dirección técnica del Junior - (Santa Fe)

Esto fue lo que dijo Bava al llegar a Barranquilla:

¿Ya comenzó a trabajar en los fichajes del equipo para el 2027: “Vamos a trabajar para aportar”.

¿Irá a la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro?: “Lo más seguro es que sí”.

¿Qué tal le parece la ciudad de Barranquilla?: “Hermosa, como siempre”.

¿Lo motiva la Copa Libertadores 2027: “Por supuesto, toda la motivación”.

¿Llegó solo o con su cuerpo técnico?: “Yo quería estar cuanto antes aquí, ellos se incorporarán el domingo”.

¿Cómo le fue en su llegada a Barranquilla?: “Estaba complicado llegar”.

Los reportes periodísticos sobre las posibles incorporaciones del Junior de Barranquilla de cara al 2027 - 8@Alexis Rodríguez/ABC Deportes/Mariano Olsen/X)

¿Cuáles serían las primeras contrataciones de Junior tras la llegada de Jorge Bava?

A propósito de la referencia que hizo Bava sobre los fichajes para encarar los torneos del año 2027 con el Tiburón, rumores periodísticos ya apuntan a que estaría gestionando futuras incorporaciones.

“Jorge Bava, ex entrenador de Cerro Porteño y actual DT de Junior de Barranquilla, se contactó con Gustavo Velázquez con el objetivo de sumarlo al equipo colombiano”, indicó ABC Deportes, medio paraguayo, el mismo día que el entrenador llegó a la capital del Atlántico.

Gustavo Velázquez es un futbolista paraguayo de 35 años que se desempeña como defensor central y lateral derecho, que juega en Cerro Porteño y cuenta con experiencia en clubes de Paraguay, Argentina y México, además de convocatorias a la selección paraguaya. Su perfil en FotMob, la plataforma de análisis de rendimiento en el fúitbol profesional, lo caracteriza por la solidez defensiva, el juego aéreo y la capacidad de adaptarse a distintas posiciones de la última línea.

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Así mismo, el periodista Mariano Olsen, argentino especializado en mercado de pases, afirmó a través de su cuenta de X: “BRYAN ROVIRA, cerca de incorporarse a Junior de Barranquilla, el mediocampista no seguirá en Deportes Tolima”, escribió.

No obstante, al rededor del mercado de pases del Junio de Barranquilla no solo se habla de salidas, pues Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports también con especialización en transferencias, aseguró sobre el volante Jorge Rivas: “sigue en el radar de 3 clubes importantes en Colombia, además se sumó un grande del Perú, ahora solo falta saber qué opina Bava y directiva”, a través de su cuenta de X.

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Jorge Bava se va de Santa Fe luego de ser campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025 - crédito Colprensa

Hoja de vida del nuevo técnico del Junior, Jorge Bava

Jorge Bava es un entrenador uruguayo de 45 años y exarquero profesional, nacido en Montevideo el 2 de agosto de 1981. Como futbolista pasó, entre otros clubes, por Nacional, Libertad, Rosario Central, Atlético Bucaramanga, Chicago Fire, Guaraní y Liverpool de Montevideo. Inició su carrera como técnico en Liverpool en 2021 y allí construyó su mayor etapa: condujo al club a conquistar el Campeonato Uruguayo de 2023, el primero de su historia.

Luego dirigió a León de México, Independiente Santa Fe —con el que fue campeón del Apertura 2025—, Cerro Porteño y Nacional de Uruguay. Su perfil combina el orden defensivo, la intensidad y la búsqueda de equipos competitivos.

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Títulos como entrenador:

Torneo Apertura de Uruguay 2022 — Liverpool.

Supercopa Uruguaya 2023 — Liverpool.

Torneo Intermedio de Uruguay 2023 — Liverpool.

Torneo Clausura de Uruguay 2023 — Liverpool.

Campeonato Uruguayo 2023 — Liverpool.

Liga BetPlay Apertura 2025 — Independiente Santa Fe.

Torneo Clausura de Paraguay 2025 — Cerro Porteño.