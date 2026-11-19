La barranquillera compartió el momento de diversión que pasó con el menor de un año, en medio del pleito que mantiene con el padre del niño, Juan David Tejada (@aidavictoriam/Instagram)

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Emiliano, hijo de la influencer Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, nació el 29 de julio de 2025 y, desde entonces, ha sido protagonista habitual del contenido que la creadora de contenido comparte en redes sociales.

Durante 2026, la barranquillera hija de la excongresista Aida Merlano continuó mostrando distintos momentos de su vida familiar, con publicaciones centradas en el crecimiento del niño. En mayo, luego de participar en el reality La Mansión VIP, mostró el momento de su reencuentro con el niño, y acompañó el video con un mensaje sobre el lugar que ocupa la maternidad en su vida.

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En agosto, la creadora de contenido anunció su compromiso con David Darville, conocido como ‘Escro’, creador de contenido originario de las Bahamas, y hasta habló de la posibilidad de ampliar su familia en el futuro. En una transmisión en vivo, Merlano afirmó que le ilusiona la idea de que Emiliano tenga una hermana, aunque precisó que su prioridad será casarse.

Emiliano, el hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, nació el 29 de julio de 2025, y ya tiene su propia cuenta en las redes sociales (Emiliano T Merlano/TikTok)

En las últimas horas, la influenciadora publicó en sus historias de Instagram un juego doméstico con Emiliano, a quien cargó dentro de una toalla como si fuera una hamaca. En el video, Merlano sostiene los extremos de una tela a rayas azules y blancas, donde está el niño, y simula una serie de ejercicios para fortalecer la espalda, a la vez que lo mecía y agitaba en el aire.

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La secuencia transcurre en la sala de su casa. Mientras balancea a Emiliano, la madre hace sonidos cómicos y exagera los movimientos de la supuesta rutina física. El niño responde con risas, en un intercambio que generó reacciones de ternura entre sus seguidores.

“Ejercicios para fortalecimiento de espalda: utensilios, una toalla y 15 kilos de bebé”, escribió Merlano sobre las imágenes.

La publicación se suma a otros mensajes en los que Aida Victoria Merlano se refirió a su experiencia como madre. A fines de octubre, compartió una reflexión sobre las dificultades que afronta a diario para cumplir con su rol y expresó que la sonrisa de Emiliano le permite sobrellevar los momentos complejos. A comienzos de noviembre, también difundió fotos y videos con su hijo junto a un texto en el que aseguró que el niño es su fuerza y su razón de ser.

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Expareja de Aida Victoria Merlano publicó fotografía del menor y su posible ubicación - crédito @elreydelosagropecuarios_/IG

Esas publicaciones llegaron en un período de exposición pública de la compleja situación familiar que mantiene con Juan David Tejada, padre de Emiliano y conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, misma que escaló al plano legal.

El empresario afirmó que autorizó un viaje temporal de Emiliano a Panamá, con regreso previsto para el 3 de agosto de 2026, pero sostuvo que después tuvo conocimiento de que el niño había sido trasladado a Bahamas sin su consentimiento. También aseguró que desconoce la ubicación exacta del menor y que no ha podido verlo ni comunicarse con él, al tiempo que inició un procedimiento de restitución internacional ante el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y presentó el caso ante la Fiscalía General de la Nación.

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El 14 de noviembre, Tejada participó en el evento de boxeo entre creadores de contenido Stream Fighters 5, celebrado en Bogotá, donde enfrentó a Daren Ramírez. El combate terminó apenas cinco segundos después de iniciado el primer asalto, cuando una lesión en el hombro obligó a detenerlo tras dos golpes consecutivos de su rival.

Aida Victoria Merlano recordó que su expareja intentó golpearla y se burló de lo que vivió el influenciador en la pelea (@aidavictoriam/IG)

Horas después, Merlano publicó una historia de Instagram con un comentario sarcástico sobre el resultado: “Ah, es que tú ganas es cuando le das trompadas a las mujeres”, aludiendo a sus denuncias sobre violencia intrafamiliar ejercida por parte de Tejada en su contra.

Al día siguiente, la creadora de contenido amplió sus señalamientos contra Tejada y difundió capturas de una conversación de WhatsApp del 24 de septiembre de 2025. Aseguró que tuvo un escolta durmiendo en la sala de su casa durante tres meses a raíz de amenazas que atribuyó a su expareja y afirmó que el estrés le impidió amamantar a su hijo. “Estuve tres días sin poder lactar a mi hijo por el estrés y la amenazadera que me tenías. Te llevaste mi plata, mi camioneta, mis relojes... Me dejaste ilíquida y con deudas recién parida”, escribió. En otro de los mensajes compartidos, respondió a un insulto de Tejada con la frase: “Nos vemos ante un juez. Besitos y te cuidas, hombre espectacular”.

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Tejada, por su parte, insistió en que continúa sin información clara sobre la ubicación de su hijo y afirmó: “Yo tengo derecho a estar con él”. También mencionó que evalúa iniciar acciones legales contra Merlano por presunta falsificación de documentos relacionados con los viajes del menor, ante lo cual la creadora de contenido respondió de forma directa: “Que me denuncie”. Las dos partes mantienen versiones contrapuestas y no existe, hasta ahora, una resolución judicial pública sobre el caso.