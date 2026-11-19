El Tour Colombia empezó a definir los detalles de la competición que arrancará en enero de 2027 en Antioquia (Federación Colombiana de Ciclismo)

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El Tour Colombia 2027 ultima los preparativos para volver al calendario profesional tras dos años de ausencia. La competencia dejó de realizarse por la falta de recursos, luego de que el Ministerio del Deporte decidiera no continuar con la financiación y los organizadores buscaran empresas privadas para sostener el certamen.

La carrera cuenta con la participación confirmada de Netcompany INEOS y EF Education-EasyPost, las dos primeras escuadras del World Tour anunciadas para la prueba, según la revista especializada Mundo Ciclístico.

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También está confirmado el equipo Modern Adventure Pro Cycling. Su presencia permitirá la participación de corredores como Egan Bernal, Harold Tejada, Juan Felipe Rodríguez, Iván Ramiro Sosa y Samuel Flórez.

Egan Bernal volvería a competir en el Tour Colombia 2027 con el equipo Ineos, con el que iniciaría la temporada (@eganbernal/Instagram)

El lote nacional estará representado por NU Colombia, Team Medellín-EPM, GW Sportfitness, Team Sistecrédito y Orgullo Paisa. El NSN Cycling Team todavía analizaría su su participación, mientras que Caja Rural podría asistir con Fernando Gaviria, Sergio Higuita y Santiago Umba, según el medio.

Movistar, equipo que compitió en ediciones anteriores y cuenta con Einer Rubio y Diego Pescador, también estudia viajar a Colombia. La marca dejó de operar en el mercado colombiano de las telecomunicaciones, lo que redujo su interés publicitario en el ciclismo del país.

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El recorrido en Antioquia

La Federación Colombiana de Ciclismo presentó el recorrido del Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027, que volverá al calendario internacional entre el 26 y el 31 de enero con seis etapas y 904,2 kilómetros por municipios y corredores viales de Antioquia. La carrera combinará jornadas de velocidad, circuitos, media montaña y un ascenso final al Alto de Palmas, donde se definirá al campeón.

La competencia comenzará el martes 26 de enero con 149,8 kilómetros desde Medellín. La primera jornada recorrerá Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Botero, Santiago y Cisneros, antes de volver a la capital antioqueña para disputar el primer liderato.

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El Tour Colombia 2027 comenzará en Medellín y recorrerá varios municipios en Antioquia en sus seis etapas (Federación Colombiana de Ciclismo)

El Carmen de Viboral albergará la salida y llegada de la segunda etapa, programada para el miércoles 27. El trazado de 123 kilómetros incluirá El Santuario, Marinilla, Guarne, el Alto de la Virgen, la glorieta de la vía al aeropuerto, Llanogrande, Don Diego, el Alto del Nano, La Ceja, San Antonio de Pereira y Rionegro.

La tercera jornada se disputará el jueves 28 sobre 119,4 kilómetros, con inicio y final en Zona E. El recorrido atravesará Llanogrande, la variante de San Antonio de Pereira, Canadá, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, Rionegro y Guarne, para luego avanzar por la vía al aeropuerto, la variante y la glorieta de Palmas.

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La descripción de esa etapa anticipa que el Alto de los Topos será uno de sus retos y podría abrir diferencias en la clasificación general. El itinerario oficial también contempla el paso por el Alto de Palmas, su descenso, el Túnel de Aburrá, la Zona Franca y el regreso a Zona E.

La última etapa del Tour Colombia 2027 terminará en Medellín, con un ascenso en el Alto de las Palmas para coronar al campeón (Federación Colombiana de Ciclismo)

La cuarta fracción, el viernes 29, tendrá 167 kilómetros en un circuito de aproximadamente 40 kilómetros entre Llanogrande, San Antonio de Pereira, la variante de La Ceja, el Alto del Nano y Don Diego. Los corredores darán cuatro vueltas al circuito y afrontarán un tramo final de siete kilómetros, en una jornada condicionada por la regularidad y el trabajo colectivo de los equipos.

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La etapa más extensa será la quinta, el sábado 30 de enero, con 182 kilómetros entre Llanogrande y La Unión. El pelotón pasará por El Retiro y La Ceja antes de completar cuatro vueltas por el Alto del Nano, Don Diego, El Retiro y La Ceja.

La última etapa partirá de Medellín el domingo 31 de enero y tendrá 163 kilómetros. El pelotón recorrerá Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Agua Fría y el punto PR 10 antes de regresar a la ciudad. Desde allí, la carrera seguirá hacia Itagüí, Sabaneta, la variante de Caldas y Envigado. El trazado continuará por la avenida El Poblado y San Diego antes del ascenso definitivo al Alto de Palmas.

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