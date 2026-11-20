Bacterias resistentes complican infecciones, cirugías y heridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pérdida de eficacia de los fármacos contra bacterias amenaza con volver más complejas infecciones que hoy pueden tratarse. Un análisis publicado en The Lancet en 2024 calcula que la resistencia bacteriana a los antibióticos podría causar directamente 39,1 millones de muertes en el mundo entre 2025 y 2050.

La proyección, elaborada por investigadores de la Universidad de Oxford y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, plantea un escenario que puede modificarse con prevención, diagnóstico y uso adecuado de medicamentos.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en 2025 que una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorios durante 2023 presentó resistencia a los antibióticos.

El fenómeno ocurre cuando las bacterias cambian o adquieren mecanismos que les permiten sobrevivir a los tratamientos diseñados para eliminarlas. Cabe aclarar que no son los pacientes quienes desarrollan resistencia, sino los microorganismos.

Automedicarse es el mayor error y contribuye a la resistencia bacteriana

Riesgos de la automedicación con antibióticos, tenga en cuenta las pautas para evitar la adaptación de bacterias resistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Alianza Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos (Gardp) difundieron una estimación de cerca de 650.000 muertes relacionadas con la resistencia antimicrobiana cada año hacia 2050. Esa cifra contempla una carga más amplia que la medición de fallecimientos directamente atribuibles a bacterias resistentes.

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El uso de antibióticos cuando no son necesarios, la automedicación, la suspensión anticipada de tratamientos y la prescripción inadecuada pueden favorecer la selección de bacterias resistentes. También inciden la falta de agua segura, las deficiencias en higiene, las dificultades para acceder a pruebas diagnósticas y las demoras en el desarrollo de nuevos medicamentos.

Cuando el antibiótico indicado no funciona contra una bacteria, la enfermedad puede prolongarse, empeorar o demandar hospitalización y cuidados intensivos.

La resistencia antimicrobiana también compromete la seguridad de intervenciones como cirugías, trasplantes y tratamientos oncológicos, que dependen de la capacidad de prevenir o controlar infecciones.

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En Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó avances en la vigilancia de este problema durante su período 2025-2026. La incorporación de herramientas para identificar bacterias de importancia para la salud pública busca facilitar la detección temprana de infecciones con menos alternativas terapéuticas y orientar la respuesta de los servicios sanitarios.

“Cuando un tratamiento deja de funcionar, las consecuencias se sienten en la vida de las personas: más días de enfermedad, preocupación para las familias y una atención más compleja”, afirmó Ingrid Olivares, gerente clínica de Essity.

La experta agregó que “Prevenir infecciones y actuar antes de que una herida empeore son acciones concretas que pueden contribuir frente a este desafío”.

Organismos internacionales alertan sobre una presión creciente para los sistemas sanitarios hasta mediados de siglo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las heridas requieren evaluación antes de indicar antibióticos

La presencia de microorganismos en una lesión no confirma por sí sola una infección ni justifica automáticamente un antibiótico. La evaluación profesional debe considerar el origen de la herida, su evolución, la limpieza, el estado general del paciente y signos como dolor creciente, enrojecimiento, secreción o fiebre.

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Una guía internacional publicada en mayo de 2026 en el Journal of Wound Care, con apoyo de Essity, reunió evidencia y consenso de especialistas sobre el uso responsable de antimicrobianos en incisiones quirúrgicas, heridas de difícil cicatrización, pie diabético y úlceras venosas de piernas. El documento analiza estrategias de prevención y de intervención temprana en el cuidado local.

Cuidarse es el primer paso para evitar efectos adversos en su organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la compañía, cada cambio del apósito (gasas, compresas o vendas) puede retirar hasta el 73% de la carga bacteriana.

“Una herida no se trata solo cubriéndola. Es necesario entender qué la causó, cómo está evolucionando y si presenta señales de infección (...) Cuando se requieren antibióticos, estos deben utilizarse con la indicación y el seguimiento adecuados”, explicó Olivares..

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La consulta oportuna ante el deterioro de una herida, el cumplimiento de los tratamientos prescritos y evitar automedicarse forman parte de las medidas individuales. A escala sanitaria, la educación de los equipos médicos, el control de infecciones, el acceso a diagnósticos y la disponibilidad de tratamientos eficaces serán factores centrales para contener el avance de la resistencia.