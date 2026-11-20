El partido Pacto Histórico ya habría reunido a su Comité de Ética durante la tarde del 19 de noviembre de 2026, tras las denuncias por una presunta falsificación del título universitario y la tarjeta profesional de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín.
Un día antes, el 18 de noviembre, la colectividad de izquierda emitió un comunicado en el que anunció que iniciaría mecanismos disciplinarios internos para esclarecer el caso.
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La organización política indicó que solicitó formalmente al organismo partidario investigar los hechos “con rigor” y definir la situación de la congresista en el menor tiempo posible.
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