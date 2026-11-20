Barranquilla se postularía para ser sede de la final de la Copa Libertadores 2028 - (Alex Char/X)

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Barranquilla buscaría ser sede de la final de la Copa Libertadores de 2028, y la postulación sería presentada el viernes 20 de noviembre de 2026 ante el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), según informó el periodista Juan José Buscalía en Direct TV Sports.

La iniciativa pondría a la capital del Atlántico en carrera para recibir el partido que define al campeón del principal torneo de clubes de Sudamérica.

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La ciudad ya se prepara para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, programada para el sábado 21 de noviembre entre Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil. Ese encuentro será una prueba operativa para Barranquilla y para el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que amplió su capacidad de aproximadamente 43.000 a 65.000 espectadores tras una remodelación financiada por la Alcaldía.

¿Desde cuándo la final de la Copa Libertadores se juega a partido único?

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, anticipó que la aspiración colombiana no se limitaría a una espera prolongada: “Hay que entender que ese honor lo piden ciudades de cada uno de los diez países que conforman a la Conmebol. Seguramente lo vamos a hacer nosotros y no creo que nos toque esperar dos o tres años. Espero que sea antes”, dijo el dirigente el jueves 19 de noviembre del 2026 en medio de la antesala de la final de la Copa Sudamericana.

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Ramón Jesurún aseguró que espera que en menos de tres años, alguna ciudad de Colombia albergue la final de la Copa Libertadores - (@CuidSports/X)

De concretarse la candidatura y una eventual elección, sería la primera vez que Colombia albergaría una final de la Copa Libertadores bajo el formato de partido único. La Conmebol instauró ese sistema en 2019: desde entonces, el campeón se define en una sola sede previamente seleccionada, en lugar de disputar una final de ida y vuelta en los estadios de los dos clubes clasificados. La primera definición con ese modelo se jugó el 23 de noviembre de 2019, cuando Flamengo venció 2-1 a River Plate en el estadio Monumental de Lima.

La final de la Copa Libertadores 2019 fue la primera en tener sede única - (REUTERS/Henry Romero)

Condiciones para que una ciudad sea sede de la final de Libertadores

La posibilidad de albergar una final no depende únicamente del estadio. La Conmebol revisa la capacidad del escenario, el estado del campo de juego, las condiciones para las transmisiones televisivas, los accesos, los servicios de la ciudad y la articulación con las autoridades. El proceso incluye postulaciones y posteriores inspecciones técnicas y de seguridad antes de la designación definitiva.

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El primer requisito visible es el aforo. El Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores contempla una capacidad mínima de 40.000 espectadores para un estadio que aspire a recibir una final. El Metropolitano, que pasó a tener 65.000 localidades para partidos de fútbol tras las obras de 2026, superaría ese umbral. La intervención también incluyó nuevas zonas de hospitalidad, camerinos, espacios para prensa, sanitarios y accesos.

El terreno de juego es otro aspecto central. La reglamentación exige una cancha en condiciones óptimas, con superficie uniforme, drenaje adecuado y sistemas de riego que permitan sostener el partido incluso ante condiciones meteorológicas adversas. También se requieren condiciones técnicas para la producción audiovisual: iluminación de nivel televisivo —con una referencia de 1.200 lux en las inspecciones—, suministro eléctrico de respaldo, lugares para cámaras, operación del VAR y cobertura de medios.

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Él es Juan José Buscalía, presentador oficial de la Conmebol - (Conmebol)

La seguridad también es importante

La seguridad y el control de los flujos de público también forman parte de la evaluación. La ciudad candidata debe presentar planes coordinados con la Policía, los bomberos, los servicios de salud y las autoridades de movilidad.

En un evento de esta magnitud, la Conmebol analiza los ingresos y salidas del estadio, la separación de aficiones, las áreas de trabajo para delegaciones y árbitros, y el desplazamiento de miles de visitantes durante varios días.

Barranquilla tendría que demostrar, además, que dispone de suficiente capacidad hotelera y de transporte para alojar y movilizar a los dos equipos finalistas, sus delegaciones, árbitros, personal de Conmebol, patrocinadores, periodistas y aficionados de distintos países.

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Las inspecciones realizadas por el organismo en otras sedes de finales únicas han incluido estadios, aeropuertos, hoteles, campos de entrenamiento, zonas de aficionados y reuniones con autoridades nacionales y locales.