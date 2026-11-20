La combinación perfecta entre una miga suave y una cubierta cremosa (VisualesIA)

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La manzana aporta humedad, aroma y un dulzor natural que transforma cualquier merienda en un momento especial. Estos cupcakes tienen una miga suave, trocitos de fruta y una cubierta cremosa de queso que combina muy bien con un tinto o una taza de chocolate caliente.

Aunque no forman parte de una receta tradicional de una región específica de Colombia, son una opción práctica para las onces, las celebraciones familiares y las loncheras. La preparación se inspira en una receta de repostería internacional adaptada con ingredientes fáciles de conseguir en Colombia.

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Una receta casera con sabor a manzana, canela y tardes de horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de cupcakes de manzana

Los cupcakes de manzana son pequeños bizcochos horneados en cápsulas de papel. La técnica principal consiste en batir los ingredientes húmedos, incorporar la harina sin exceder el mezclado y agregar la manzana al final para conservar sus trozos dentro de la masa.

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos.

Cocción: 22 minutos.

Enfriado y decoración: 35 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 22 minutos.

Ingredientes

100 ml de aceite de oliva suave. 200 g de azúcar morena. 3 huevos. 200 g de harina de trigo. 1 ½ cucharaditas de polvo de hornear. 120 ml de leche. 2 manzanas pequeñas, peladas y cortadas en cubos. 300 g de azúcar pulverizada. 120 g de mantequilla a temperatura ambiente. 120 g de queso crema. 1 cucharadita de canela en polvo. 12 cápsulas de papel para cupcakes.

Trozos de manzana dentro de un bizcocho esponjoso para compartir en familia (VisualesIA)

Cómo hacer cupcakes de manzana, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C. Coloca las cápsulas de papel en un molde para 12 cupcakes. Pela las manzanas y córtalas en cubos pequeños. Reserva algunos trozos para decorar, si lo deseas. Tamiza la harina junto con el polvo de hornear. Este paso ayuda a obtener una masa más ligera y sin grumos. En un tazón amplio, bate el aceite con el azúcar morena hasta integrar. Añade los huevos de uno en uno. Espera a que cada huevo se incorpore antes de agregar el siguiente. Agrega la harina poco a poco. Bate a velocidad baja y detén la mezcla cuando ya no se vean restos secos. Incorpora la leche y la canela. Mezcla con movimientos suaves. Añade los cubos de manzana. No batas demasiado la masa, porque los cupcakes pueden quedar densos. Distribuye la mezcla en las cápsulas. Llénalas solo hasta ⅔ de su capacidad para evitar que la masa se derrame durante la cocción. Hornea durante 22 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Retira el molde del horno y deja reposar los cupcakes durante 5 minutos. Después, pásalos a una rejilla para que se enfríen por completo. Para preparar la crema, tamiza el azúcar pulverizada y mézclala con la mantequilla. Bate durante 1 minuto a velocidad baja. Aumenta la velocidad y bate durante 5 minutos, hasta obtener una crema clara y aireada. Añade el queso crema y bate durante 2 o 3 minutos más. El queso debe estar frío, pero la mantequilla debe estar blanda para lograr una textura estable. Pasa la crema a una manga pastelera y decora los cupcakes cuando estén completamente fríos. Puedes finalizar con canela o pequeños cubos de manzana.

Un postre fácil, aromático y perfecto para preparar en cualquier ocasión (VisualesIA)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 cupcakes de tamaño regular.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Por cada cupcake decorado se estima:

Calorías: 390 kcal.

Carbohidratos: 55 g.

Proteínas: 5 g.

Grasas: 17 g.

Azúcares: 36 g.

Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los cupcakes decorados en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

La decoración de los cupcakes puede ser con queso crema (VisualesIA)

Retíralos 15 minutos antes de servir para que la crema recupere una textura más suave.

También puedes congelar los cupcakes sin decoración durante 1 mes. Descongélalos en la nevera y prepara la crema el día que los vayas a consumir.

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