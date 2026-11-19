Daniel Jaramillo, presidente de Once Caldas, respondió al reto de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional - (Once caldas pasion de un pueblo/Atlético Nacional)

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Daniel Jaramillo, el presidente de Once Caldas, respondió al reto de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, quien pidió una revancha después de la eliminación de su equipo en las semifinales de la Copa BetPlay 2026. Ambos clubes volverán a enfrentarse el sábado 21 de noviembre de 2026 en Manizales, por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II.

“Nosotros también le estamos esperando a ellos. Es que jugamos en nuestra casa y todos queremos jugar contra Nacional, es un partido especial y llevamos tres empates. Ya queremos sumar de a tres con ellos y sabemos que tenemos un equipo que le podemos jugar de tú a tú. Queremos verle la cara también a Lucas”, afirmó Jaramillo en entrevista con AS Colombia el jueves 19 de noviembre.

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El presidente del club blanco señaló que el respeto por el rival no modifica la ambición competitiva de Once Caldas. “La camisa no nos asusta, con todo el respeto que le tenemos tanto a la institución como a los jugadores que están ahí. Pero eso es lo bonito de estos cuadrangulares: poder entrar ahí, competir con Nacional, Medellín, Santa Fe”, agregó Jaramillo.

Joan Parra fue una de las grandes figuras de la clasificación de Once Caldas a la final de la Copa BetPlay 2026 - (David Jaramillo - Colprensa)

¿Qué dijo Lucas González en rueda de prensa?

El mensaje del dirigente respondió a las declaraciones de González después de la eliminación de Atlético Nacional en las semifinales de la Copa BetPlay, el martes 17 de noviembre de 2026. Tras la derrota en la definición por penales, luego de una serie que terminó 3-3 en el marcador global, el entrenador verdolaga expresó su frustración y anticipó el siguiente enfrentamiento.

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“Siento tristeza, frustración y rabia. Ahora, quiero ver el carácter de mis jugadores y usemos esto como gasolina, más porque tenemos dos enfrentamientos contra el mismo rival que nos eliminó, pero, ahora, en cuadrangulares”, fue lo primero que dijo González.

La sorpresa llegó cuando afirmó que quiere volver a enfrentarlos lo antes posible: “Tengo ganas de que sea sábado para que nos veamos la cara otra vez”.

El técnico Lucas González se disculpó tras la eliminación de Atlético Nacional en la Copa BetPlay(Dimayor-YouTube)

El nuevo capítulo entre Once Caldas y Atlético Nacional

El partido del sábado será el cuarto enfrentamiento reciente entre Once Caldas y Atlético Nacional. Los tres anteriores terminaron empatados, incluido el duelo de vuelta de las semifinales de Copa BetPlay, que finalizó 2-2 en el estadio Atanasio Girardot.

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El conjunto antioqueño tomó ventaja de 2-0 durante el juego de vuelta, pero el equipo manizaleño igualó el marcador y llevó la definición a los penales. Allí, Once Caldas se impuso 4-3 y avanzó a la final.

El dirigente consideró que la fase semifinal representa un nuevo comienzo, pese a los antecedentes inmediatos entre ambos clubes. “Estamos empezando un torneo nuevo, porque estos cuadrangulares empiezan de cero. Yo creo que ese debe ser el foco”, explicó al referirse a la prioridad institucional en el cierre del semestre.

Once Caldas clasificó a la final de la Copa BetPlay 2026 al eliminar en lanzamientos desde el punto penal a Atlético Nacional - (David Jaramillo - Colprensa)

¿Qué jugadores saldrán de Once Caldas para el 2027?

Durante la entrevista con AS Colombia, Jaramillo también habló sobre el futuro de varios futbolistas de Once Caldas. El presidente indicó que el club no recibió ofertas formales durante el semestre, aunque reconoció que hay consultas por las condiciones contractuales de jugadores como Jeffrey Zapata, el delantero, y Joan Parra, arquero.

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“Sabemos que son jugadores importantes, que han destacado no solamente en el torneo local, sino el año pasado en el torneo internacional, que seguramente tendrán un mercado y tendrán interés de otros clubes”, afirmó.

Jaramillo explicó que la institución analizará cualquier propuesta al finalizar la competencia, pero remarcó que la prioridad será mantener una plantilla capaz de competir por los títulos y por los torneos internacionales en 2027. “Nosotros somos unos campeones de América y no nos podemos conformar con entrar a los ocho. Y para lograr los objetivos tenemos que tener una nómina suficientemente amplia y buena para poder competir”, concluyó.

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