La Corte Suprema de Justicia negó la libertad provisional a Wadith Manzur y Karen Manrique por el caso de corrupción en la UNGRD. (Composición fotográfica @wmanzur/X y @KarenManriqueO/X)

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La Corte Suprema de Justicia negó las solicitudes de libertad provisional presentadas por Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique, procesados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión, adoptada en la providencia AEP 164-2026 del 18 de noviembre, mantiene la medida de aseguramiento en centro de reclusión contra ambos. La Sala Especial de Primera Instancia determinó que aún no se cumplen las condiciones previstas en la Ley 600 de 2000 para concederles la libertad por vencimiento de términos.

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Manzur y Manrique están privados de la libertad desde el 12 de marzo de 2026, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte los acusó formalmente como presuntos autores del delito de cohecho impropio.

La Corte fijó el 26 de mayo como fecha de ejecutoria de la acusación

La Sala Especial de Instrucción acusó formalmente a ambos procesados como presuntos autores del delito de cohecho impropio. (Corte Suprema de Justicia)

Las defensas sostuvieron que la resolución de acusación había quedado en firme el 12 de mayo de 2026. Con ese cálculo, consideraban superado el plazo de seis meses sin que se hubiera iniciado la audiencia pública de juzgamiento, una de las circunstancias que puede dar lugar a la libertad provisional.

La Corte rechazó esa interpretación y estableció que la providencia quedó ejecutoriada el 26 de mayo de 2026, cuando se resolvió el último recurso que estaba pendiente contra la decisión que confirmó la acusación.

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El recurso se relacionaba con la negativa a sustituir la medida de aseguramiento de Manrique por una detención domiciliaria. Para la Sala, mientras ese trámite no se hubiera definido, no era posible concluir que la resolución de acusación estuviera en firme.

Por esta razón, el término ordinario de seis meses no vencía el 12 de noviembre ni se había cumplido cuando las defensas elevaron sus solicitudes. Según el cálculo judicial, esa primera etapa vencía el 26 de noviembre de 2026.

La Corte fijó el 26 de mayo de 2026 como la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación. (Corte Suprema de Justicia)

La corporación también descartó que en este expediente pudieran existir ejecutorias parciales. Los magistrados señalaron que la firmeza de la resolución de acusación debe analizarse de manera integral, con base en la actuación procesal y no de forma separada para cada uno de los procesados o para aspectos específicos de la providencia.

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El testimonio de Carlos Ramón González amplió el plazo del proceso

La decisión tuvo un segundo fundamento. La Corte explicó que el término puede extenderse por seis meses adicionales debido a una prueba decretada durante la etapa preparatoria: el testimonio de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

González se encuentra asilado en Nicaragua, por lo que su declaración debe practicarse fuera de Colombia. De acuerdo con la interpretación de la Sala, esa circunstancia habilita la ampliación del plazo previsto para instalar la audiencia pública.

En consecuencia, el término aplicable puede llegar a 12 meses desde la ejecutoria de la acusación. Bajo ese escenario, la fecha límite para que se instale la audiencia sería el 26 de mayo de 2027.

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La declaración de Carlos Ramón González desde Nicaragua habilitó la ampliación del plazo judicial hasta por doce meses. (Presidencia de la República)

La Corte precisó que la extensión opera incluso si la diligencia se realiza por medios virtuales. También indicó que la posibilidad de ampliar el término no depende de que esté resuelta de forma definitiva la discusión sobre el decreto de esa prueba.

El tribunal consideró que la práctica de un testimonio en el exterior constituye una circunstancia objetiva dentro de las reglas procesales. Por eso, concluyó que no era necesario estudiar otras condiciones que podrían limitar el acceso al beneficio de libertad provisional.

Los dos procesados seguirán bajo medida de aseguramiento

Con la negativa de las solicitudes, Manzur y Manrique continuarán detenidos mientras avanza el juicio por su presunta intervención en la red de corrupción investigada alrededor de la Ungrd.

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El expediente judicial incluye el análisis de proyectos por más de 46.000 millones de pesos en Cotorra y más de 34.000 millones en Saravena. (Inpec)

La acusación relaciona el caso con un supuesto intercambio de apoyos políticos por proyectos y contratos que habrían sido gestionados desde la entidad. La investigación se refiere a actuaciones vinculadas con iniciativas en Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y El Carmen de Bolívar, Bolívar.

En el expediente que involucra a Manzur, la investigación menciona un proyecto para Cotorra por $46.748 millones. En el caso de Manrique, se analiza un proyecto para Saravena cuyo valor ascendía a $34.187 millones.