Jenny López respondió a un seguidor que le preguntó por qué sus canciones no han logrado el impacto que esperaba. La artista defendió su proceso dentro de la música popular y aseguró que continuará trabajando pese a las comparaciones con Jhonny Rivera (@jennylopez_oficial/ Instagram)

Guardar

Jenny López se pronunció ante un comentario de un seguidor que le preguntó por qué sus canciones no han alcanzado el impacto que esperaba en la música popular. La cantante explicó que construir una carrera requiere tiempo y sostuvo que continuará trabajando, aunque los resultados de sus lanzamientos no correspondan todavía con sus expectativas.

La artista, esposa del intérprete de música popular Jhonny Rivera, respondió a la inquietud durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales. Su mensaje se difundió entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca su crecimiento profesional desde que comenzó a acompañar al cantante risaraldense en varios de sus conciertos.

PUBLICIDAD

López señaló que su vínculo con Rivera ha llevado a que parte del público compare su trayectoria con la de un artista que cuenta con años de experiencia, un amplio repertorio y reconocimiento dentro del género. Para la joven cantante, esa comparación desconoce que cada intérprete atraviesa etapas distintas en el desarrollo de su carrera.

Jenny López respondió a quienes cuestionan el éxito de su música popular (@jennylopez_oficial/ Instagram)

“El camino de la música es muy largo y es muy difícil, definitivamente no es para todo el mundo”, expresó Jenny López. La artista añadió que no planea abandonar su proyecto musical por el rendimiento de una canción o por las opiniones que recibe en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Jenny López defendió el proceso de construir una carrera musical

La cantante afirmó que continuará trabajando en sus lanzamientos y presentaciones. Según explicó, entiende que el éxito de una canción no siempre ocurre de inmediato y que los resultados pueden variar según el momento y la conexión que logre cada tema con el público.

“Yo voy a seguir remando, no me voy a cansar porque una canción no sea lo suficientemente exitosa como tal vez uno lo sueña o lo espera”, sostuvo la intérprete. “Todo el mundo tiene un proceso y yo estoy viviendo el mío”.

López ha buscado consolidar una propuesta propia dentro de la música popular. Aunque ganó visibilidad al compartir escenarios con Jhonny Rivera, ha utilizado sus presentaciones para incluir canciones de su autoría o temas que hacen parte de su repertorio personal.

PUBLICIDAD

La cantante consideró injustas las comparaciones con Jhonny Rivera, quien tiene una carrera consolidada en el género (@jennylopez_oficial/IG)

La cantante consideró que algunas críticas parten de la expectativa de verla alcanzar en poco tiempo un nivel similar al de Rivera. “Algunas personas suelen ser muy injustas porque mi pareja ya es una persona muy exitosa en este mundo y entonces quieren a veces ponerme a su nivel”, manifestó.

La relación entre Jenny López y Jhonny Rivera se hizo pública después de varios años de noviazgo. La pareja contrajo matrimonio el 22 de febrero de 2026 en Arabia, Risaralda, municipio de origen del cantante.

Desde que formalizaron su vínculo, ambos han respondido a comentarios sobre la diferencia de edad y a preguntas relacionadas con la posibilidad de ampliar su familia. Rivera tiene 52 años y López, 23. Los dos han señalado que comunicarán cualquier novedad de manera directa.

PUBLICIDAD

Jenny López y Jhonny Rivera dijeron que no buscan tener hijos por ahora

El tema de la maternidad ha sido otro de los asuntos recurrentes en las preguntas que recibe la pareja. Después de la boda, Jhonny Rivera indicó que, por el momento, no contemplan tener hijos porque quieren disfrutar de su vida en pareja y de sus compromisos profesionales.

López también se pronunció sobre el asunto en septiembre de 2026. La cantante señaló que estaba disfrutando su matrimonio y que ambos permanecen concentrados en sus carreras dentro de la música popular.

Jhonny Rivera explicó que ambos quieren disfrutar su matrimonio y sus compromisos profesionales antes de pensar en hijos (Jhonny Rivera / Instagram)

“Si llegan los hijos, son bienvenidos, pero en este instante no los estoy buscando”, expresó entonces. La artista indicó que no existe una planificación inmediata en ese sentido y pidió que cualquier información relacionada con su vida personal sea comunicada por ella o por Rivera.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Jenny López continúa enfocada en fortalecer su carrera artística. La cantante ha defendido su permanencia en el género popular y afirmó que su intención es seguir trabajando, pese a los comentarios que cuestionan el alcance de sus canciones o comparan su proceso con el de su esposo.