Leicy Santos sobre la selección Colombia femenina: “No tenemos que envidiar nada porque tenemos el potencial”

El próximo 21 de septiembre la selección Colombia femenina disputará un juego amistoso con México en el estadio Azteca, razón por la que las convocadas están entrenando en la sede de la FCF de fútbol de Bogotá. Y este miércoles, en rueda de prensa, una de las referentes del balompié nacional que desde hace dos años no era convocada al combinado tricolor, dio sus impresiones. Se trata de Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid.

Leicy, de 25 años de edad, se refirió a lo que representa volver a vestir la camiseta del país, el tipo de juego de Colombia, su percepción sobre la liga local y la renovación del plantel. Aquí algunas de sus declaraciones.

REGRESAR AL COMBINADO TRICOLOR

En conversación con los medios de comunicación, Santos explicó la felicidad de vestir la Tricolor, y habló acerca de lo que aprendió los dos últimos años en el fútbol del exterior.

“Me genera felicidad y ganas de volver a la selección, siempre será bonito y especial ponerse estos colores después de dos años de no poder venir estoy muy contenta de estar acá y de poder aportar a Colombia mi fútbol y lo que he aprendido estos dos años”, expresó.

Conforme con ella, desde el 2019, año en el que fue fichada por Atlético de Madrid, se “ha dado cuenta de que el fútbol es más práctico, táctico y físico y en eso estamos un poco por debajo. La competición te va a llevar a que tengas eso y evolucionar en esos aspectos de preparación y de resto no tenemos qué envidiar nada porque tenemos el potencial para armar un buen equipo”.

EL FÚTBOL FEMENINO COLOMBIANO TIENE POTENCIAL

La centrocampista también aseguró que las jugadoras cafeteras no tienen nada que envidiarles a las del extranjero, pero la desventaja es la falta de ritmo, dada la duración de la liga colombiana. Incluso aprovechó para comparar los momentos en que llegan las colombianas y las mexicanas.

“En el tema de talento no tenemos que envidiarle a nadie, pero conocemos las condiciones de las jugadoras locales. Sabemos que no es la liga que soñamos ni la que queremos para estar en constante competición. No es lo mismo una jugadora que juega muchos partidos en el año a una que juega 14. Las que vamos a enfrentar tienen más minutos que algunas de nosotras”.