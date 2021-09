Tras recibir críticas por su ateismo, Alejandro Gaviria habla sobre espiritualidad y religión: “hay que respetar las creencias de los demás”

Alejandro Gaviria, exministro de Salud. de Colombia EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria se refirió a sus posturas espirituales después de las múltiples críticas de algunos sectores políticos que le recordaron su ateísmo. “Uno siempre tiene que respetar las creencias de los demás”, dijo en un video profundizando en este tema.

En el clip Gaviria inicia diciendo que se va a referir a ese tema dada una columna que se publicó en un medio nacional donde le cuestionaban cómo se iba a relacionar con las personas creyentes. El exrector de los Andes expresó que va a garantizar los derechos a la libertad de culto y de pensamiento. “Mientras que vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas dañan las relaciones entre personas, grupos y pueblo, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto y el amor”, citó Alejandro.

Luego recordó que él apoyó la reapertura pronta de templos e iglesias en medio de la cuarentena en Colombia en 2020. “Las necesidades espirituales son importantes, tal vez las más importantes. No podemos despreciarlas, al contrario, debemos facilitarlas”. Gaviria también recordó que cuando era ministro de Salud en el gobierno Santos y mientras enfrentaba un cáncer, muchas personas se le acercaban a regalarle objetos religiosos que, afirma, todavía tiene.

“No soy católico pero creo en un mandamiento universal. Uno que los resume y contiene a todos los otros mandamientos: el amor al prójimo” y lanzó una indirecta tras admitir que no siempre ha podido aplicar ese objetivo de amar a los demás. “Por eso me inquieta cuando alguien se sirve de la religión para odiar”, puntualizó.

“Yo creo en la espiritualidad. Así lo expresé en mi ideario de la campaña cuando dije: ‘conservar la espiritual en medio de todo es un ideal necesario’”, recordó el profesor.

Por último el precandidato hizo un llamado al respeto, a entender la libertad de culto. “No podemos olvidar que tras nuestras diferencias, nos une esa, la maravillosa y misteriosa experiencia de ser humano”, agregó el exministro.

Sobre la espiritualidad y el respeto a todas las creencias religiosas: pic.twitter.com/GafSoSEhPv — Alejandro Gaviria (@agaviriau) September 14, 2021

Entre las críticas que ha recibido Gaviria últimamente están las del Centro Democrático que lanzó indirectas hace unos días cuando congresistas replicaron una encuesta en la que los participantes dejaron claro que no votarían mayoritariamente por un ateo (solo el 1%).

Hace unos días, Gaviria marcó distancia -de nuevo- con el Pacto Histórico de Gustavo Petro y el partido de Gobierno, Centro Democrático, los cuales han emprendido la búsqueda de alianzas con los más cercanos a su ideología para sumar esfuerzos en la campaña presidencial.

Aunque el líder de la Colombia Humana sí buscó acercamientos políticos en varias ocasiones previas con Gaviria, nunca se concretó la posibilidad de trabajar juntos y en la actual campaña van por caminos diferentes. Desde el Centro Democrático no ha habido interés por Gaviria, aunque los ataques en su contra lo vinculan, supuestamente, a ese sector del llamado “espectro político”.

En entrevista con Noticias Caracol, Gaviria se alejó de ambos sectores que ha calificado como “extremos” y le apostó a los que se han presentado como “centro”. Sin embargo, una alianza formal tendrá que esperar a que avance la carrera presidencial.

“En algún momento tendremos que decidir dónde voy a estar, ya en la mecánica electoral. Yo he dicho que mi responsabilidad es también unificar el centro político... Yo no puedo seguir solo. Hay una conversación planteada por la Coalición de la Esperanza y confío en tener esa conversación, me parece que tenemos que hablar”, aseguró al informativo.

La coalición formada por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y otros políticos, invitó recientemente a Gaviria a trabajar juntos, al igual que extendieron la posibilidad a Ingrid Betancourt, de definir su regreso a la política.

