Semifinales ‘La Voz Kids’: Natalia Jiménez eligió su carta para la gala final

Este martes 14 de septiembre dieron inicio a las semifinales en ‘La Voz Kids’ con la presentación inicial del grupo de tres grandes talentos conformado por solo mujeres en el equipo de Natalia Jiménez, quien tuvo un trabajo bastante complicado para elegir entre las voces de Angelyn, Shaireth y María Liz. Las tres pequeñas entonaron casi que al unisono la canción ‘Vasos Vacíos’, popularizada por la agrupación Los Fabulosos Cadillacs y que tiempo después hizo una versión con la colaboración de la fallecida Celia Cruz.

“Estoy muy nerviosa, veo estos tres talentos y la verdad que me va a ser muy difícil tomar una decisión pero a la vez me emociona ya llevar a mi equipo a la final y estar aquí y que ya casi acabamos el programa”, señaló Natalia Jiménez.

Al finalizar la presentación, mientras las pequeñas preparaban sus voces para esta última aparición, Andrés Cepeda decidió enseñarles a sus compañeros a jugar al ‘Amigo Secreto’, una tradición muy colombiana en época de amor y amistad. A cada uno, incluidas las presentadoras, les entregó un corazón con el nombre de las personas a quienes endulzarán antes de entregar su regalo.

- Natalia Jiménez tiene a Andrés Cepeda como amigo secreto

- Jesús Navarro endulzará el corazón de Natalia Jiménez

- Laura Acuña a su amiga Laura Tobón y viceversa

- Andrés Cepeda tiene como amigo secreto a Jesús Navarro

La primera en presentarse fue Angelyn, con la interpretación de ‘Bidi Bidi Bom Bom’, inmortalizada en la voz de la desaparecida Selena. Al finalizar su presentación, la pequeña destacó que el principal reto que asumió para su interpretación fue aprenderse una de las palabras de la canción que no podía pronunciar, pero que gracias a su banda, logró salir avante en esto.

“Estuvo muy bien como nos tienes acostumbrados, un súper show, cuando vi el nombre de la canción pensé ‘que rara canción para una semifinal, porque no es la canción más lucidora del mundo’, pero tú la aprovechaste, la luciste, tomaste la oportunidad hasta donde tenía que ser”, mencionó Jesús Navarro.

“Como dice Jesús, es una canción complicada para una semifinal, pero yo siento que parte de tu encanto es tu personalidad y con esta canción se puede ver en el escenario el tipo de artista que eres, eres muy abierta, simpática y eso era lo que quería mostrar el día de hoy”, puntualizó Natalia Jiménez.

La siguiente presentación fue para Shaireth, quien salió al escenario con la canción ‘Costumbres’, popularizada por la española Rocío Dúrcal. La pequeña indicó que escogió una ranchera para esta semifinal porque siente que va muy bien con su voz, le gusta este tipo de ritmos y era la primera oportunidad que se presentaba con un mariachi en vivo.

“Me acuerdo la primera vez que nos dimos vuelta cuando cantaste aquí en tu audición, me acuerdo la emoción que nos dio contigo con esa felicidad de haber pasado y hasta hoy el progreso que tienes es magnifico, el aplauso es para ti y tu entrenadora, no te desafinaste ni un pelito, todo te salió perfecto”, indicó Andrés Cepeda.

El siguiente acto estuvo en cabeza de María Liz, quien con acordeón en mano como lo ha hecho en todas sus presentaciones se lució con una versión en ranchera de ‘La Tierra del Olvido’, reconocida por ser parte de la historia cultural de nuestro país en la voz de Carlos Vives. Tras su presentación, a la joven le preguntan qué es más difícil si cantar o tocar el acordeón, su respuesta: “A mí se me facilita mucho cantar y tocar, porque yo siempre he dicho algo y es que yo no muevo las manos, a mí se me mueven las manos se me mueven solas cuando estoy tocando”.

Por su parte, Natalia Jiménez le dedicó unas sentidas palabras cuando culminó la presentación de María Liz, donde le indicaba lo orgullosa que se sentía de ella, pero además: “Tienes una humildad que te sale por los poros, tú eres una persona dulce, cariñosa, que te das a los demás y te va a llevar más lejos en la vida que el talento que tienes, para mí ha sido una bendición conocerte y espero algún día conocer la escuela donde das clase, conocer a todos tus chicos y que me enseñen ellos a mí porque yo no tengo la disciplina que tú tienes”.

Una cuarta presentación tuvo esta noche de semifinales con las tres niñas reunidas en el escenario, para cantar ‘Ay Chabela’, inmortalizada por el mexicano Antonio Aguilar, con unos pequeños cambios de las interpretes, en esta oportunidad haciendo homenaje a su entrenadora Natalia Jiménez.

Para representar a su equipo en la noche final, Natalia Jiménez se fue con la voz de María Liz, una joven que en su pueblo natal le enseña a aproximadamente 20 niños completamente gratis, en una escuela que se encuentra ubicada al interior de su casa y que con mucho esfuerzo ha logrado conseguir instrumentos para cumplir los sueños de otros niños y transmitir su conocimiento.

