Gobernador de Magdalena asegura que el gobierno de Iván Duque desconoce su mandato

El Gobierno Nacional y el departamental del Magdalena, encabezado por Carlos Caicedo no han tenido una buena relación, debido los choques generados por sus diferencias políticas e ideológicas.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario aseguró que “el Gobierno nacional ha decidido desconocer su mandato al no invitarlo a eventos y actos importantes que se organizan en el departamento”.

Así mismo dijo que Iván Duque se ha reunido “a puerta cerrada” con sus enemigos políticos con el fin de sabotear su mandato.

No se había visto nunca un presidente que no quiere tener relación con un gobernador. (…) Estos sectores políticos actuales no han entendido que hay que trabajar en medio de las diferencias.