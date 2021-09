El presidente Duque aterrizó en España ¿A qué fue?

Foto de archivo del presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente Iván Duque llegó este miércoles a España en una visita que durará tres días, principalmente para asistir a la feria del libro de Madrid (donde Colombia tiene un stand) y para estrechar lazos para fortalecer la reactivación económica de Colombia, además de la cooperación entre los dos países y abrir más campos de exportación.

El mandatario se reunirá con el rey Felipe VI por segunda vez tras un encuentro que tuvieron en 2019 y también tendrá un espacio con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La visita de Duque se da en los 140 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y ese país, el principal inversor europeo de la nación y el segundo después de Estados Unidos. Asímismo, el presidente tiene agendadas visitas con líderes políticos como Mariano Rajoy, José María Aznar y Felipe González.

Al viaje irán María Juliana Ruiz, primera dama; la jefe de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa; el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata; la ministra de Comercio, María Ximena Lombana; el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa; el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa; y la ministra de Cultura, Angélica Mayolo.

Duque también asistirá al foro ‘España - Colombia: desafíos y oportunidades de inversión’, en el que participarán al menos 60 empresarios que podrían seguir o iniciar a invertir en en país. Otros de los eventos en los que participará serán espacios sobre economía y sobre enfoque naranja.

Y aunque se decía que el presidente asistiría a la feria del libro de Madrid para presentar la segunda edición de su texto de economía naranja, Presidencia confirmó que no está en los planes que cumplirá en ese país. Este posible cambio repentino se da tras las masivas protestas de rechazo a la visita del mandatario al evento por la polémica que suscitó el no haber invitado a algunos escritores y escritoras, al parecer, por sus opiniones políticas.

Por ahora se espera su asistencia regular debido a que Colombia es invitado especial este año, por eso fue el revuelo con los invitados. El pasado domingo 5 de septiembre, Winston Manrique Sabogal, periodista colombiano de la revista española W Magazín, publicó un artículo, en ese portal web, en el que denunció que autores y autoras de Colombia fueron excluidos para participar en la Feria del Libro de Madrid.

Esto desató una polémica en la que desde diferentes sectores se han pronunciado y han dado su punto de vista. Ahora, este domingo el escritor y periodista Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021, envió un mensaje a los autores colombianos que han sido excluidos de la Feria.

“He querido hacer un homenaje a los escritores colombianos que han sido excluidos de la feria, porque la literatura es una palabra en la que no cabe el término exclusión ni la censura”, dijo Busutil, quien también ha recordado con sus palabras al escritor nicaragüense Sergio Ramírez tras la orden de detención dictada contra él por la Fiscalía de su país.

Una polémica que surgió después de que el gobierno de Colombia no invitara a la mayoría de sus escritores más representativos, como Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez y Pablo Montoya o Pilar Quintana, y a la que hizo referencia la vicepresidenta y canciller del país, Marta Lucía Ramírez, en la inauguración el pasado viernes: “La crítica de los escritores e intelectuales es necesaria”.

Frente a esto, la canciller colombiana explicó, en su momento, que no había ninguna naturaleza política, sino que “se consideró que ellos ya no necesitaban presentación en sociedad, porque los conocen ya suficientemente y no necesitan presentación en sociedad”.

