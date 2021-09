Centro Democrático hace sorteo donde el premio mayor es una charla con Álvaro Uribe

(Colprensa - Álvaro Tavera).

El Centro Democrático publicó en las últimas horas de este miércoles, un peculiar sorteo a través de sus redes sociales. La colectividad política le promete a sus más fieles seguidores la oportunidad de hablar con el expresidente Álvaro Uribe como premio mayor.

El concurso inició el día 13 de septiembre y finaliza el día 20 del mismo mes. Los ganadores serán 5 personas que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Seguir las siguientes cuentas: @cedemocratico @legadouribevel y la cuenta oficial de jóvenes del partido @cedjoven

2. En la publicación del giveaway, deben etiquetar a 3 amigos diferentes por comentario. (no famosos, no empresas, cuentas reales) y esas tres personas deben seguir las tres cuentas mencionadas en el primer punto.

3. Darle like a la publicación del giveaway y publicarla en tus historias etiquetando al usuario de cuenta @cedemocratico

Pero lo más curioso son los premios. El premio mayor, es una charla con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El segundo premio, es un almuerzo con la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez. El tercer premio, es tener una experiencia laboral en la sede nacional del partido. Al cuarto lugar le darán un libro del expresidente Álvaro Uribe con una dedicatoria. Y por último, el premio será un “kit democrático” (poncho, taza, agenda, esfero y pin).

Gabriel Santos podría salir del Centro Democrático

Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, está en el ojo del huracán por sus fuertes diferencias con la congresista Jennifer Arias, quien pertenece a su misma colectividad y funge como presidenta de la corporación. Esto, por un supuesto engavetamiento del proyecto que pretende reducir el receso legislativo por parte de la legisladora.

A falta de una firma y tras ser ignorado en sus peticiones de agilizar el trámite, el congresista pegó afiches a las afueras del salón Elíptico y las oficinas de la Presidencia. Santos escribió “se busca” sobre una foto de Arias. Debajo, el congresista continuó el texto diciendo: “la firma de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. Desde hace un mes el proyecto que reduce el receso legislativo está esperando por ella y aún no aparece”.

Frente a esto, varias voces de la colectividad, incluida la de Álvaro Uribe Vélez, se manifestaron en contra de Santos reclamando una falta de respeto contra Arias. Con todo el respaldo del partido con la presidenta, se conoció que el caso llegó al despacho del Comité de Ética del Centro Democrático.

Según Semana, los oficios con los detalles del altercado llegaron a los integrantes del comité a las 5 de la tarde de ayer. En los próximos días se conocerá qué acción procede frente a los señalamientos públicos de Santos contra una copartidaria. Quienes deberán decidir son Juan Gómez Martínez, Marco Antonio Velilla, Martha Pinto de Hart, Adriana Gutiérrez y Diana Gedeón.

Con más factores en contra, la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República se solidarizó con la dirigente política y rechazó los comentarios de Santos a Arias.

La comisión emitió un comunicado en el que no solo pidieron a Gabriel Santos a no “faltarle el respeto” a la presidenta de la Cámara, sino que también defendieron su libertad de expresión y de puntos de vista. “Ninguna mujer merece ser victimizada desde ningún punto de vista, es por ello que invitamos a quienes deseen manifestar sus diferencias para que, de una forma respetuosa y utilizando los canales legales, tramiten y diriman sus conflictos”, argumentaron.

A pesar de ser hijo de Francisco Santos, exembajador en Washington y aliado cercano de Uribe, el congresista es criticado por su voz disidente al gobierno de Iván Duque. Por esto, mucho se discute sobre una posible salida del Centro Democrático, colectividad que rechazó sus actos contra Arias.

Frente a su continuidad, en entrevista con W Radio, Santos no dio respuestas seguras. “Hay gente muy molesta. Pero, como pocas veces en la vida, me han escrito jóvenes, empresarios y otras personas que apoyan el partido. No sé qué representa más al Centro Democrático. Es decisión del partido, de la doctora Nubia Stella, el presidente Uribe, cuando contemplen la decisión de darme el aval o no”, indicó.

