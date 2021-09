“Se lo prestó Karol G”: así reaccionaron en redes por el atuendo de vaquero que utilizó Maluma en la Met Gala 2021

El artista colombiano Maluma posa en entrevista con Efe hoy, durante una entrevista en la FTX Arena de Miami (EEUU), para dar detalles sobre su "PAPI JUANCHO WORLD TOUR" y su próximo disco. EFE/ Alicia Civita

La Met Gala es uno de los eventos de moda más importantes del año; de hecho, muchos de sus seguidores extrañaron que, por motivos de fuerza mayor, no se pudiera realizar este evento en 2020. Sin embargo, en 2021 sí se pudo realizar y la expectativa estaba por quiénes podían asistir y los atuendos que podrían lucir en la alfombra.

Una de las celebridades que llamó la atención de las cámaras fotográficas fue Maluma. De entrada, el colombiano fue el centro de atención, pues llegó al evento acompañado por la diseñadora Donatella Versace, quien es una de las hermanas del icónico Gianni Versace y vicepresidenta del grupo que lleva por nombre el apellido de la familia.

Otra de las cosas que llamaron la atención en Maluma fue su atuendo: un traje Versace inspirado en el viejo oeste; resaltando por su color rojo brillante y las piedras preciosas que adornaron tanto la chaqueta como el pantalón. Incluso, llevó puesto un guante dorado decorado también con ostentosas piedras.

Las redes sociales no pasaron por alto la llegada de Juan Luis Londoño a la pomposa ceremonia y fue objeto de decenas de comentarios y hasta de memes. En Twitter muchos usuarios resaltaron la autenticidad del cantante y su traje; mientras que otros señalaron de “bizarra” su llegada junto con Donatella Versace.

“Lo más random que veremos en la Met Gala en años definitivamente. Donatella Versace y Maluma”; “Me encanta que Maluma entienda que lo importante en este evento es usar algo que resalte, diferente no como todos los otros hombres. además, que se ve muy lindo con ese traje y no lo ignoraron”; “Maluma se fue con el guantelete del infinito” y “no soy fan de Maluma, pero fue el único varón que sí pensó más de dos segundos en su outfit y no fue con el básico traje negro”, fueron algunas de las reacciones.

Por otra parte, en Instagram, varias cuentas encargadas de seguirle la pista a los famosos del país, compartieron fotos de ‘Papi Juancho’; ‘Rastreando famosos’ fue una de ellas y alcanzó casi mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios, muchos de ellos haciendo burla de la vestimenta del artista.

“Se lo prestó Karol G”; “Más bien está muy sencillo para ese evento donde la tendencia es lo estrambótico”; “Pensé que era la segunda temporada de ‘Los Reyes’” y “Le robó el traje a Franco Reyes”, fueron varias de las réplicas hacia Maluma.

Otro de los colombianos que llamó la atención con su atuendo fue J Balvin, quien lució un traje con flores estampadas, incluyendo su tapabocas. Además, su outfit estuvo acompañado de varias prendas -cadenas- que muchos de sus seguidores le conocen, con reconocidos logos que lo representan. Él y Maluma compartieron una foto que fue publicada en Twitter.

Vale mencionar que, otros de los famosos que se robaron el show en la alfombra fueron la cantante Billie Eilish, Justin Bieber, Kim Kardashian, quien sorprendió a muchos cubriendo totalmente su cuerpo con un atuendo negro; y Rihanna. Finalmente, los únicos latinos que estuvieron presentes en este evento fueron J Balvin, Maluma, Anitta, Jennifer López y Camila Cabello.

