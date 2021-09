El Zarco ya está en Colombia: este es su prontuario

Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’

Después de años intentando capturar y extraditar a Luis Jhon Castro Ramírez, alias el Zarco, el criminal por fin llegó a Colombia, este 13 de septiembre. Fue miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y es investigado por reclutar a jóvenes que luego fueron presentados como víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército Nacional, también conocidos como ‘falsos positivos’.

El criminal viene directo de España, donde estaba escondido desde hace varios años.

Esta noticia se conoce después de varios trámites judiciales fallidos en contra del Zarco. La Audiencia Nacional de España y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) tuvieron que dejarlo en libertad en una oportunidad porque el papeleo para la extradición no estaba listo.

Ahora, se espera que las autoridades colombianas asuman el caso del Zarco, quien tendrá que responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y será protegido dentro del centro carcelario al que llegue porque, según el mismo criminal, su vida corre peligro en Colombia. De hecho, por esta razó no quería ser extraditado.

“A mí me quieren crucificar, por lo que no acepto la extradición, porque a mí me callarían, hoy en día tanto la guerrilla como el Ejército me buscan. Salí del país por amenazas en mi contra. Mi casa me la ametrallaron después de que declarara ante la fiscal, por eso no regresé a Colombia, porque me quieren asesinar”, aseguró el Zarco el pasado 10 de junio.

Este es el prontuario de alias el Zarco

Según la Fiscalía General de la Nación, Castro Ramírez convencía a hombres de viajar a ciertas ciudades del país, bajo el pretexto de trabajar en fincas. Allí participaba en el homicidio de sus víctimas, a quienes les ponían trajes camuflados y botas, para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos en combate. Esta información fue confirmada por Rafael Ricardo Rincón Quitora, uno de los soldados vinculados a la investigación de los ‘falsos positivos’, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El Zarco tenía como principal escenario de operación los municipios de Coyaima y el Guamo, y la vereda Potrerito, de Ibagué, en el departamento del Tolima.

En desarrollo..

