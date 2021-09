Denuncian cartel de la toga para sacar de la contienda electoral a Sergio Fajardo y Gustavo Petro

Bogotá, 25 de mayo de 2018. El canal Caracol organizó el último debate presidencial. En la foto: Gustavo Petro y Sergio Fajardo.

Este lunes, la periodista María Jimena Duzán estrenó su podcast de Spotify con un entrevista a Sergio Fajardo, en la que revela que en Colombia estaría funcionando un caso como el cartel de la toga, para revivir procesos judiciales contra Gustavo Petro y Fajardo, y así sacarlos de la contienda electoral por la Presidencia de Colombia en 2022.

Así como cuando estalló el escándalo del cartel de la toga en 2017 destapando las irregularidades que cometieron magistrados de la Corte Suprema para alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en contra de funcionarios públicos como el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la periodista aseguró que esa misma red ilegal sigue funcionando y va en contra de candidatos de la oposición.

Por su parte, Fajardo señaló que detrás de esas investigaciones y multas en su contra hay una persecución de manos oscuras que lo quieren “joder”.

Cabe recordar que, el pasado 6 de septiembre la Contraloría General de la Nación falló en primera instancia la responsabilidad fiscal por $4,3 billones dentro de su investigación por el caso de Hidroituango contra 26 personas, entre ellas el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Que de mantenerse este fallo, el precandidato tendría que pagar una multimillonaria multa para poder participar en las elecciones del próximo año. Pero también, una acusación que le hizo la Fiscalía General por peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos.

Fajardo aseguró que no se retirará de la carrera a la presidencia, a pesar de “estorbarle” a mucha gente. Foto: Colprensa

“En Colombia hay muchos poderes, hay muchos cables y no deja de sorprenderme porque ahora que estoy en en el 2021 y que estoy enfrentando los dos casos públicos conocidos encabeza la Contraloría y de la Fiscalía, me ha llegado a mí información por una cantidad de partes, la cantidad de historias, que me han contado de los hilos que se mueven detrás de ese poder”, le dijo el político a Duzán.

Relató que el contralor de Antioquia, cuando el gobernador era Luis Pérez, le abrió muchos procesos. “Queremos joder a este señor, y joder significa vea cómo hace para abrir un proceso. Ármenle proceso, salen a acusarlo y usted queda expuesto porque dicen lo están investigando. La ciudadanía piensa que por algo será, porque ellos saben que tienen que destruir mi riqueza pública que se llama confianza en lo transparente”, señaló.

Luego, dijo que el contralor de Antioquia fue capturado por corrupción. “Ese señor era el que me acusaba a mí, es una forma de actuar en la política en Colombia, eliminar a un contradictor político, armar casos, enredarlo, empapelarlo”, expresó.

“Yo ya tengo conciencia de que hay muchas cosas oscuras detrás de todo lo que está pasando”: Fajardo

La periodista María Jimena Duzán reveló además que según fuentes, desde las elecciones de 2018 existió una decisión por parte de los artífices del cartel de la toga para sacar a Sergio Fajardo y a Gustavo Petro de la contienda electoral de ese año y que por eso se revivieron procesos incluso desde 2016.

Ante lo que contó Duzán, Fajardo aseguró que ya no cree que sus procesos ante la justicia sean una coincidencia con su aspiración a la Presidencia.

“Las evidencias son muy grandes, yo le cuento que en el año 2017 me llama una persona muy amiga y me dice: estuve en una reunión donde dijeron a Sergio Fajardo lo vamos a joder (...) era una conversación alrededor del tema Hidroituango y le están montando todo para sacarlo”, relató el exgobernador de Antioquia.

Fajardo dijo que le gustaría conocer la versión del fiscal anticorrupción capturado, Gustavo Moreno, (quien hizo parte del cartel de la toga), sobre el que fue su jefe, el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez. “Yo si quisiera escuchar al fiscal anticorrupción que cuente cuáles eran las instrucciones que él recibía para enfrentarme a mí o a Gustavo Petro y quién las daba”, dijo.

También recordó que Néstor Humberto Martínez aseguró en una entrevista que, “ni Fajardo ni Petro estarán en el tarjetón”.

Néstor Humberto Martínez (Colprensa - Diego Pineda)

Duzán explicó que quien realmente nombra a Gustavo Moreno es un grupo político y ese es el de Germán Vargas Lleras (líder de Cambio Radical), quien en ese momento era el vicepresidente de Colombia, en el gobierno de Juan Manuel Santos.

