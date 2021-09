Nueva crítica de Jorge Luis Pinto a James: “tiene que dejar la buena vida y dedicarse al fútbol” / (ESPN).

El presente de James Rodríguez en el Everton no es el mejor, pues en los últimos días se vio envuelto en una polémica luego de que lo encontraran de fiesta en un yate en Ibiza mientras se disputaba la fecha FIFA. Esto por supuesto generó todo tipo de reacciones puesto que muchos creen que debería estar entrenando fuertemente para demostrarle al técnico Rafael Benítez que puede contar con él en los próximos partidos.

Uno de los que se refirió al tema fue el exentrenador de la Selección Colombia, Jorge Luis Pinto, pues durante el lanzamiento de su libro titulado “Táctica y estrategia de los mundiales”, presentado este lunes durante la Fiesta del Libro en Cúcuta, aprovechó para enviar su mensaje al cucuteño.

“Esto es un análisis especifico del fútbol, en el cual hemos investigado y tiene una total validez en este momento en el fútbol internacional, lo entrego con la especificad y el análisis para quienes gustan del fútbol”, dijo inicialmente sobre su producción.

Pero posteriormente, el experimentado técnico llevó a la Selección de Honduras al Mundial de Rusia 2018 y a Costa Rica a Brasil 2014, en una actuación histórica, fue consultado por el ‘10’ de la Tricolor y no dudo en dar su opinión sobre lo que está viviendo a sus 30 años.

“James tiene que dejar la buena vida y dedicarse al fútbol porque si no se dedica al fútbol, el fútbol lo deja. Ese cuento de que yo deje el fútbol no, el fútbol lo deja a uno, eso sigue en todas partes del mundo. Eso le está pasando a James, el fútbol lo está dejando, Dios quiera que se prepare bien, trabaje bien, juegue y pueda volver a la Selección Colombia, porque no hay dudas que él es un buen jugador”, aseveró.

Asimismo, Pinto no ocultó su agrado con los recientes partidos de la Selección Colombia, pues hizo un balance de la reciente fecha de Eliminatorias y dejó claro que los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen que seguir por esa línea.

“No es malo. Que falta perfeccionar, sí, faltan cosas. El tiempo de trabajo lo dice, pero se ha ido ganando, mejorando el equipo, perfeccionando y muchos jugadores se está compenetrando con lo que quiere el técnico, eso es importante, porque hay jugadores que a veces no les interesa nada de esto”, añadió.

OTRA CRÍTICA DE PINTO A JAMES

El pasado 9 de agosto, en una transmisión en Twitch, James Rodríguez comentó que no sabe si estará con la Selección Colombia las próximas jornadas de las eliminatorias y les envió un mensaje de aliento a sus compañeros del combinado tricolor, hecho que puso en duda el estado de su relación con el DT Reinaldo Rueda. Lo cierto es que desde ese día tanto entrenadores como futbolistas reconocidos en el balompié nacional se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue Jorge Luis Pinto.

Pinto, que ha tenido la oportunidad de ser timonel del equipo cafetero, afirmó que, si bien James tiene sus razones para estar aparentemente molesto, a ningún jugador se le ruega para representar al país y que, de regresar, debe adaptarse a las exigencias del cuerpo técnico.

“Históricamente a nadie le han rogado para que juegue en la selección. Que venga cuando esté preparado y se adapte a las exigencias. James tendrá sus motivos, yo solo espero que dialoguen y se comprometan”, manifestó Pinto, haciendo referencia al futbolista y Rueda.

Jorge Luis Pinto también dio a entender, en diálogo con Futbolred, que más allá de que James durante años haya sido un referente en el equipo colombiano, debe exigirse al máximo para estar en ella, como lo hizo Miroslav Klose, el máximo goleador de las copas mundiales de fútbol, con la selección de Alemania.

“La selección es un honor para cualquiera, no importa la edad, el momento de la carrera, por más logros que se tengan. Lothar Matthäus o Miroslav Klose, con más de 34-35 años, se ‘mataban’ por estar representando a su país”, agregó el entrenador santandereano.

