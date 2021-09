Imagen de referencia. Emilio Tapia, protagonista del Cartel de la Contratación, aclaró su relación con el escándalo de MinTIC. Foto: archivo

Desde hace varias semanas, el empresario, Emilio Tapia Aldana, protagonista en el ‘Carrusel de la Contratación’ de Bogotá, ha sido vinculado con el polémico contrato que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) le adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados (UT). Este caducó por las pólizas falsas que presentaron los contratistas, pero también producto del anticipo de 70.000 millones de pesos que le entregó la cartera para que empezara con la instalación de internet en las zonas apartadas del país.

La entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, aseguró en repetidas ocasiones que desde su cartera se cumplieron con todos los requisitos técnicos y financieros, soportados por el Viceministerio de Conectividad, así como jurídicos para la licitación de los contratos. En ese sentido, la exfuncionaria comentó que Centros Poblados le tendió al Estado “una trampa” con el fin de asegurar la licitación por $1,07 billones. “Hay unos contratistas que nos quisieron engañar”, sentenció semanas atrás durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado.

“A la ministra le hicieron una alerta sobre la presencia de Tapia en ese contrato antes de la adjudicación”, fueron las palabras de la Representante a la Cámara, Katherine Miranda, en diálogo con Sala de Prensa BLU a finales de agosto. La congresista ha argumentado, a partir de varios documentos, que las irregularidades en el proceso de contratación “estuvieron a la vista”.

Imagen de archivo de la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC), Karen Abudinen.

Sin embargo, en medio de su defensa, la periodista de W Radio, Paola Herrera, encontró que Tapia Aldana sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal. La empresa participó en 2017 y se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería.

Precisamente, a Intec de la Costa fue a quien se le encargó la obtención de los documentos para la presentación de garantías con el MinTIC, según la UT. Y en esta empresa aparece el nombre de Fernando Lorduy Fernández, al cual señalan como ex cuñado de Tapia.

LA RESPUESTA DE TAPIA A LAS VINCULACIONES:

En una comunicación de Emilio Tapia, que fue enviada al diario El Tiempo, este respondió sobre su presunta relación con Lorduy Fernández: “No es cierto que tenga vínculos familiares o de cualquier tipo con la persona que allí se menciona, como José Fernando Lorduy Fernández. No es mi excuñado, como se indica; de hecho, no conozco a nadie que responda a ese nombre, por lo que mal puede vinculárseme o establecer nexos o relaciones del suscrito con el antes señalado”.

En ese sentido, el también conocido ‘Zar de la Contratación’, expresó que no tiene vínculos con sus actividades comerciales o personales, ya que, asegura, las “desconoce completamente”.

Otro de los puntos en los que lo ligan es por presuntamente sostener encuentros con el empresario, Jorge Molina, en medio del trámite de las garantías, las cuales fueron identificadas como falsas por parte del Banco Itaú.

“Jamás sostuve, directamente o por interpuesta persona, las reuniones con el señor Jorge Molina que allí igualmente se refieren, con el supuesto objeto de ‘mover el tema de las garantías para Centros Poblados’; tampoco que dichos convites, según se indica, hubieran tenido lugar en El Tablazo (Rionegro, Antioquia) y en el restaurante Harry Sasson de Bogotá D.C”, expresó al citado medio.

Por último, el empresario indicó que todas las afirmaciones que se hacen en torno a él son “inverídicas”, y pretenden asociarlo con una serie de hechos que “me resultan extraños, y de los cuales, en el momento en que así lo requieran las autoridades competentes, estaré presto a dar las explicaciones pertinentes”. En ese sentido, se espera que en las próximos días este sea citado por la Fiscalía General de la Nación para que entregue su versión de los hechos.

