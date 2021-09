Rafa Benítez afirma que la posibilidad de que James Rodríguez juegue ante el Burnley es casi nula

James entrena con el Everton esperando poder debutar el próximo lunes en la Premier League

El lunes 13 de septiembre, tras una pausa por las fechas Fifa de eliminatorias, Everton volverá a jugar en la English Premier League, midiéndose con el Burnley, y James Rodríguez, que no ha debutado con el equipo esta temporada, no tendría minutos de juego.

Este domingo, en conferencia de prensa previa el partido, el director técnico de los Blues, Rafa Benítez, dejó entrever que el colombiano no está listo para competir. “Es poco probable que James Rodríguez juegue en el partido del lunes mientras trabaja en su camino de regreso para igualar su estado físico”, comentó el estratega español.

En el comienzo de esta campaña James estuvo alejado unas semanas de los entrenamientos con el club, pues debió permanecer en aislamiento al haber tenido contacto con alguien que padeció covid-19, y es por ello que, para el DT, aún no está en su mejor condición física. Sin embargo, las palabras de Benítez contrastan con lo enunciado por James en su canal en Twitch.

“Estoy entrando desde hace un par de días, preparándome por si me toca jugar. Me estoy entrando de buena manera y físicamente estoy bien. Everton juega el lunes, si me quieren llevar estoy apto y con ganas de jugar”, explicó el volante creativo el 9 de septiembre.

¿JAMES ESTÁ O NO ESTÁ LISTO PARA JUGAR?

Previo al anuncio de este domingo, de que James quizá no juegue por la cuarta jornada de la liga inglesa, Rafa Benítez ya había manifestado que el cafetero no tiente el mismo de ritmo de competencia que sus compañeros, pero el futbolista insiste en que sí lo está. Las declaraciones de ambos, en contravía, dejarían ver que la relación profesional que se vio rota seis años atrás en el Real Madrid, hoy no está en su mejor momento.

“Está trabajando con el primer equipo. Estuvimos hablando de su futuro, hubo algunos equipos interesados, pero aún está aquí. Aún no tiene el nivel de los demás y necesita disputar más partidos seguidos“, comentó, el 10 de septiembre, Benítez sobre James.

Y agregó: “Lo de Rodríguez no fue fácil porque estaba disponible en la ventana de transferencia. Ahora solo tenemos la ventana de Medio Oriente. Si se queda con nosotros, es una buena noticia. No tenemos cualquier duda sobre su calidad”.

Pero más se demoró Benítez en hablar que James en responderle, de manera indirecta, en su cuenta en Twitch. En plena transmisión, un cibernauta le preguntó si se encontraba entrenando durante estos días, a lo que el colombiano contestó con contundencia que sí, pese a que corran rumores de que él ya no está dedicado al fútbol.

“Claro que entreno, físicamente me siento súper bien, no crean todo lo que dicen, a veces quieren manipular las cosas pero no crean en todo. Me siento muy bien y preparado para lo que me toque y lo que venga”, contó.

La incógnita que tiene la prensa deportiva inglesa y colombiana es realmente cuándo volverá James a jugar un partido de liga y si lo hará de titular o jugará una sola parte. James dio pistas de lo que se viene el próximo lunes 13 de septiembre en Goodison Park cuando reciban a Burnley por la fecha 4 de la temporada 2021/22 de la liga.

“No sé si juego el lunes, estoy entrenando bien pero no sé qué va a pasar. Estoy disponible y apto para lo que el técnico quiera. Extraño verme jugar, pero hay cosas que no dependen de uno mismo así que hay que entrenarse bien para lo que viene”.

SEGUIR LEYENDO: