El Tigre Castillo arremete contra Dudamel tras derrota del Cali ante el América: “Seguí hablando mierda”

El Tigre Castillo evidenció su furia por las declaraciones del Rafael Dudamel previo al clásico vallecaucano del pasado 11 de septiembre. Foto: EFE y Colprensa

El 11 de septiembre, estrenando a Rafael Dudamel como director técnico, Deportivo Cali cayó en su estadio ante el América, por la novena jornada de la Liga Betplay 2021 II, y los comentarios contra el estratega venezolano no se hicieron esperar. Aunque hubo hinchas azucareros que manifestaron su descontento, hubo un apunte en especial, de un seguidor del cuadro escarlata, que llamó la atención en redes sociales: el de Jairo el Tigre Castillo.

Castillo, campeón con el América en tres ocasiones, y también responsable del fatídico penal que llevó a La Mecha al descenso (el 17 de diciembre de 2011), compartió una historia en Instagram en la que arremetió contra el nuevo DT del Cali.

“Seguí hablando mierda sin jugar. Boke culo (...). Y cómo te queda la geta, bocón”.

Con su comentario, el también exdelantero de la selección Colombia se ve visiblemente molesto por las primeras palabras como timonel del Cali, el 9 de septiembre, cuando dijo: “A nuestra hinchada, el mensaje de cariño y agradecimiento por el apoyo por los diferentes medios. No veo el momento de que sea el sábado para reencontrarnos ya no en en el Pascual, no en un lugar alquilado, en nuestra casa: esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque”.

El conjunto blanco, que perdió pese a jugar mejor, volverá a enfrentar al América de Cali en el estadio Palmaseca el miércoles 15 de septiembre, por el partido de vuelta de la Copa Colombia. Cabe resaltar que el ganador de dicho torneo conseguirá tiquete rumbo a la Copa Sudamericana, por lo que, se prevé, el entrenador venezolano meta toda la carne al asador.

Dudamel también tendrá el duro reto de encaminar el Cali en la liga local, pues actualmente es décimo quinto en la tabla de posiciones, con 9 puntos de 27 posibles.

LAS APRECIACIONES DE DUDAMEL SOBRE EL PARTIDO CON AMÉRICA

Sigue sin sumar puntos: “El resultado no nos deja contentos, ni tranquilos, y cuando vemos la tabla de posiciones, no podemos estar felices. Sin embargo, me quiero quedar con el contenido de juego, en opciones, pases y recuperaciones”.

Optimismo, pese a la derrota: “La demostración de fútbol me permite ir a casa muy optimista y se lo he dicho a mis jugadores en el camerino, después de todo lo hecho en el primer y segundo tiempo no puedo esperar menos de ellos. Me voy convencido de que si seguimos en la misma línea no tendremos inconveniente”

Recuperación, clave en el siguiente clásico capitalino: “Lo hecho hoy hace que terminemos con un desgate importante y sin premio. Ahora, lo que deseo es tener una buena y pronta recuperación, vamos a evaluar y tomar decisiones para el miércoles. Puedo proyectar una idea.

Apuesta por la juventud: “Tenemos mucha juventud y esa juventud es sinónimo de ímpetu y de energía, a medida de que pasen los partidos hay que seguir corrigiendo y haciéndoles entender lo importante que es el despliegue físico. Pero hay que saber correr la cancha entendiendo el juego”.

El valor de los detalles: “Hoy se nos fue por pequeños detalles, pero eso lo conversaré con mis futbolistas. Lo trabajaremos para entender que en los pequeños detalles están los grandes triunfos y para saber que eso no nos puede volver a ocurrir”.

Confianza siempre: “La confianza la van a tener siempre mis futbolistas porque los voy a apoyar en todo momento. Siempre y cuando tengamos este nivel de entrega e intensidad, ellos saben que siempre me van encontrar apoyándolos, jamás los voy a exponer públicamente”.

