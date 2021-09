Millonarios visita a Bucaramanga este domingo en un duelo de protagonistas en la Liga BetPlay

Millonarios ganó 2-1 frente al Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín, en juego válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay. Fot: cortesía Dimayor

Duelo de protagonistas en la Liga BetPlay: Millonarios visita este domingo 12 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m., al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López por la novena fecha del campeonato. El conjunto ‘Embajador’ se ubica tercero en la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras que el ‘Leopardo’ es quinto, habiendo sumado 14 unidades.

Pese a estar en la parte alta del certamen, ambos equipos llegan con momentos diferentes. Por un lado, el equipo dirigido por Alberto Gamero viene de vencer a Patriotas en lo que representó el regreso de su hinchada al estadio El Campín de Bogotá; y por el otro, el equipo bumangués, pese a tener un gran inicio en el semestre, ganando las tres primeras fechas, ahora sufre por resultados, ya que no ha podido conseguir el triunfo en las últimas tres jornadas.

MILLONARIOS, CON ‘REFUERZOS’, PERO SIN HINCHAS:

El pasado viernes, Gamero aseguró que los futbolistas que habían sido convocados para la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 estarían presentes para este partido, siempre y cuando su condición fuera buena: “Si están bien, van a jugar seguro. A tres jugadores que vienen de estar en selección no les vamos a dar de premio no ponerlos a jugar, a no ser que tengan algo. El premio es que tienen su posición en el equipo”.

Con ello en mente, los ‘Albiazules’ recuperarán a Andrés Llinás, para que comparta la dupla central junto al costarricense Juan Pablo Vargas, quien también regresó de su selección nacional; además, por el lateral derecho retomará su posición Felipe Román.

Para este compromiso, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que para este compromiso solo habrá presencia de la hinchada local, en una decisión respaldada por la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol. Esto “con el fin de evitar alteraciones de orden público. [...] Los hinchas del equipo capitalino no podrán ingresar al estadio, ni tampoco a la ciudad”, apuntó la comunicación.

Convocados de Millonarios para enfrentar a Bucaramanga - Fecha 9, Liga BetPlay

BUCARAMANGA, CON NOVEDADES EN EL BANQUILLO:

El ‘Leopardo’ forma parte de los nueve equipos que retiraron de los cargos a sus directores técnicos en apenas ocho fechas disputadas, una cifra sin precedentes en el fútbol colombiano. El encuentro frente a los ‘Embajadores’ será el segundo de la plantilla tras la destitución de Óscar Upegui; el primero de ellos fue un empate 1-1 ante el Once Caldas, en Manizales.

En los últimos días, la institución anunció que el argentino Néstor Craviotto se convertiría en su nuevo técnico para afrontar el resto del semestre. Según se conoció en el comunicado oficial, junto a este estarían Pablo Bidde como asistente y Daniel Hurtado de preparador físico, “quienes estarían firmando contrato la próxima semana”. Mientras ello se concreta, el entrenador extranjero estará observando el duelo desde las gradas.

El déficit en los resultados del Bucaramanga radican en condición de local, donde, en sus tres recientes salidas, se llevó dos derrotas (Jaguares y Alianza Petrolera) y un empate contra Atlético Huila. En la otra orilla, su fortaleza es a domicilio, pues allí acumula un invicto de seis partidos: la derrota más reciente siendo visitante fue, precisamente, enfrentando a Millonarios en la fecha 15 del torneo pasado (28 de marzo).

Convocados de Bucaramanga para recibir a Millonarios - Fecha 9, Liga BetPlay

POSIBLES FORMACIONES:

Millonarios: Christian Vargas; Felipe Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Felipe Banguero; Stiven Vega, Daniel Giraldo, Mackalister Silva, Daniel Ruiz; Harrison Mojica y Fernando Uribe.

Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra; Juan Pablo Zuluaga, Andrés Correa, José Cuenú, Cristian Blanco; Michel Acosta, Jhon Hernández; Álvaro Meléndez, Sherman Cárdenas, Bruno Téliz; y Brayan Fernández.

