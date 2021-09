El fútbol colombiano rompió récord de técnicos destituidos en ocho fechas disputadas

Luis Amaranto Perea, Alfredo Arias y ‘Bolillo’ Gómez, tres de los técnicos que han dejado sus cargos en la presente Liga BetPlay. Fotos: EFE/Dimayor

Los técnicos en Colombia se van de sus cargos como ’pan caliente’. Esta tendencia, que se ha enmarcado durante los últimos años, volvió a reafirmarse en la presente edición de la Liga BetPlay. Disputadas apenas ocho fechas, y confirmada la destitución de Hernán Darío Gómez de la dirección de Independiente Medellín, ya son nueve los entrenadores que se apartaron de sus cargos.

Este semestre, en promedio, un estratega fue destituido por fecha en la liga local, y la cifra podría seguir aumentando, teniendo en cuenta que todavía resta por disputarse más de la mitad del campeonato.

Aparte de ‘Bolillo’, también fueron apartados: Dayron Pérez (Atlético Huila), Giovanny Ruiz (Deportivo Pasto), Luis Amaranto Perea (Junior de Barranquilla), Jorge Luis Bernal (Patriotas Boyacá), Eduardo Lara (Once Caldas), Harold Rivera (Independiente Santa Fe), Óscar Upegui (Atlético Bucaramanga) y Alfredo Arias (Deportivo Cali).

Imagen de referencia. Harold Rivera, extécnico de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa

Lo cierto es que esta cantidad representa un récord histórico para el fútbol colombiano, pues es la primera vez que nueve técnicos salen de sus cargos tras jugarse ocho jornadas del certamen. Las cifras fueron presentadas este lunes 6 de septiembre por el estadígrafo, Carlos Forero, a través de su cuenta de Twitter.

Según esos datos, la marca más alta registrada anteriormente era del Torneo Finalización 2018, donde, a la altura del octavo partido, habían salido siete entrenadores: Flabio Torres (Pasto), Pedro Felicio Santos (América de Cali), Carlos Mario Hoyos (Bucaramanga), Rubén Bedoya (Envigado), Juan Carlos Álvarez (Leones), Jorge Almirón (Atlético Nacional) y José Manuel Rodríguez (Jaguares). En el segundo semestre del 2006 también se tuvo el reporte de siete técnicos apartados.

Récord de salida de técnicos en el fútbol colombiano. Pantallazo

DOS SALIDAS EN MENOS DE 24 HORAS:

Tras el empate del pasado domingo entre Medellín y Santa Fe, ‘El Bolillo’ Gómez anunció que renunciaba a la dirección técnica del ‘Poderoso’, pues consideró que no ha entregado los resultados necesarios: “Este grupo es buenísimo, excelente, son trabajadores y unidos. Merecen más de lo que les ha tocado. Yo para ellos solo tengo para ellos agradecimiento, pero yo tengo una solución, me voy a ir hoy del equipo, tiene que llegar una cara nueva y ayudar. El fútbol es de resultados y no los he dado”.

La noticia no cayó bien entre algunos miembros de la plantilla, empezando por el capitán, Andrés Felipe Cadavid, quien aseguró que la responsabilidad es de los jugadores. “Aquí nadie se puede ir, los primeros que se tienen que ir somos nosotros que no estamos respaldando todo un buen trabajo, pero la idea es salir adelante y la única forma es unirnos”.

Aperte del respaldo de la plantilla, las directivas del DIM tampoco querían que el estratega antioqueño saliera del cargo, sin embargo, no lo pudieron convencer de reversar su decisión, y este lunes lo confirmaron mediante un comunicado oficial.

El otro caso reciente es el de Arias en el Deportivo Cali. Desde hace varias semanas se había especulado con su posible salida, y finalmente, también este lunes, el conjunto ‘Azucarero’ dio a conocer la noticia tras la derrota ante el Pasto, que no sumaba victorias esta temporada: ‘Se llegó a un acuerdo con el director técnico y con el preparador físico Ignacio Berriel para su desvinculación de la institución’.

Además, el equipo vallecaucano indicó que “estarán encargados de la dirección técnica y preparación física del equipo profesional Ítalo Cervino y Mauricio Guzmán, respectivamente, mientras se define el cuerpo técnico que asumirá en propiedadestarán encargados de la dirección técnica y preparación física del equipo profesional Ítalo Cervino y Mauricio Guzmán, respectivamente, mientras se define el cuerpo técnico que asumirá en propiedad”. Uno de los hombres que ha sonado con fuerza en los últimos días para ocupar el cargo es Rafael Dudamel, ex entrenador de la Selección de Venezuela.

SEGUIR LEYENDO: