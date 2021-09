La reflexión de Carolina Cruz sobre las redes sociales: “Qué daño nos están haciendo”

Carolina Cruz, una de las mamás del momento de la farándula colombiana.

Carolina Cruz se ha convertido en una de las mamás más destacadas de la farándula nacional, pues constantemente comparte novedades de la vida tanto de Salvador como de Matías, hijos que han sido fruto de su relación con Lincoln Palomeque.

La empresaria, sin embargo, hizo una pausa para hacer una reflexión y a la vez una crítica sobre el papel de las redes sociales en la actualidad, así como del uso que le dan las personas diariamente. Fue precisamente a través de la sección de historias de su perfil en Instagram donde ella compartió con sus más de 6.5 millones de seguidores la reflexión que se ha vuelto viral.

“Qué daño tan grande le están haciendo al mundo y a nosotros los humanos las redes sociales”, inició el mensaje la presentadora, haciendo una crítica a la falta de sensibilidad y empatía por parte de algunas empresas: “Nos volvimos un número, una estadística; si estás pasando por un momento difícil a las marcas no les importa, solo piensan y te exigen el post o la historia”.

La mujer también comparó épocas anteriores, cuando las redes sociales no estaban tan inmersas en la cotidianidad de la gente y menos se utilizaban términos como ‘influenciadores’ o ‘embajadores de marcas’, reiterando el daño que le han hecho las nuevas plataformas a determinados negocios.

“Si te va mal en algún restaurante o si algo no te gusta de algún producto, acabamos con la marca y el nombre; antes no volvíamos, no lo usábamos y ya. Qué violencia la que estamos generando por este medio”, mencionó Cruz, finalizando con una ‘pulla’ a “ellos”, entendiendo por eso a quienes se benefician del mal que causan en redes sociales.

<i>“Uffffff, qué dolor pensar que nos hemos dejado llevar por estas plataformas donde los únicos que ganan son ellos en todos os sentidos, mientras que nosotros cada día perdemos más y más… y no hablo de plata”</i>, puntualizó.

El mensaje, que fue replicado por varios perfiles dedicados a seguirle la pista a los famosos del país, ha generado decenas de comentarios mostrando concordancia con lo escrito por la empresaria. Una de esas cuentas fue ‘Rastreando famosos’ cuyo post produjo reacciones encontradas.

“No encuentro coherencia entre lo que dice y lo que hace, no la sigo, pero vive de postear patrocinios, tiene miles de seguidores, con eso factura; es tan sencillo como cerrar la red social y empezar a vivir en paz”; “no es coherente , no le gusta que hablen de ella y pública hasta cuándo va al baño”; “palabras ciertas y sabias” y “totalmente cierto, todo se volvió un número”, fueron algunas de las réplicas destacadas.

Por otro lado, la empresaria aprovechó para seguir compartiendo historias de su hijo, Salvador, confesando, además, el horario en que lo baña.

“Me han preguntado mucho por la rutina de este gordito hermosito (…) yo lo baño como a las 5 o 6 de la tarde”, mostrando además varias de las prendan que componen el outfit del bebé y los productos que usa para su baño, incluyendo un frasco con agua bendita.

En otras de las historias, la mujer señala algunas de las frutas que le da de comer a su pequeño, así como menciona otras que no le puede ofrecer por recomendaciones de su pediatra. El banano y la papaya hawaiana están dentro de la dieta de Salvador, mientras que las fresas le han sido restringidas, según contó ella.





