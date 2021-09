“Fue muy duro, lloré mucho”: Teófilo Gutiérrez tras salir de Junior de Barranquilla

Teófilo Gutiérrez celebrando un gol con Junior de Barranquilla en el estadio Maracaná de Río de Janeiro contra Flamengo por Copa Libertadores / (REUTERS/Sergio Moraes)

El delantero atlanticense Teófilo Gutiérrez confesó cuán dura fue su salida de Junior de Barranquilla, club donde es ídolo y figura, pero que por acuerdos de tipo económico abandonó para afrontar una nueva experiencia vistiendo los colores del Deportivo Cali.

Si bien, Teo ha concedido entrevistas mostrándose muy expectante y con ganas de comenzar una experiencia gratificante en el Valle del Cauca, durante una charla que sostuvo con el actor Jorge Abello, Yamid Amat Jr. e Iván Marín, el futbolista expresó cuán afectado emocionalmente quedó tras su salida de Junior, que tuvo una repercusión mayor a la esperada.

En estos momentos, Gutiérrez se prepara para vivir su segundo clásico vallecaucano con el Deportivo Cali, pero reveló que la salida como ídolo del club lo puso muy sensible e incluso lo mantuvo encerrado en casa al ver lo complicada que fue su decisión:

Fue muy duro, difícil para mí. Lloré mucho. No salía de la casa. Pero bueno, eso son los líderes, te tienes que levantar y sigue la vida. Son decisiones que hay que respetar y me quedo con lo más importante: el cariño de la gente, del hincha de Junior que me ha brindado su amor y bueno, les di todo mi fútbol cuando me necesitaron y volví a poner al club donde se merece

Según Teo, ni él mismo se imagina lo que será enfrentar al equipo de sus amores cuando le toque visitarlo con Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Y aunque él ya jugó contra elenco tiburón en el estadio de Palmaseca con empate final de 1-1, ver a los aficionados y el recibimiento de la gente no es algo sencillo de asimilar haciendo las veces de visitante:

Mientras estuve en Junior le di al equipo todo mi fútbol cuando me necesitaron y volví a poner al club donde se merece, que es lo más importante. No me imagino jugando contra Junior en Barranquilla

Dijo que asumir la derrota siempre ha sido un desafío para él y logró sobreponerse asumiendo el liderazgo de la plantilla tanto en Junior de Barranquilla como en la selección Colombia, incluso reconoció que se escondía para que su esposa e hijos no lo vieran triste tras perder un partido:

A los líderes son los que la prensa o los fanáticos le caen, pasamos momentos muy difíciles. Quieren que ganes títulos y los acostumbras a eso. Hay momentos que he llorado y me he sentido triste y solo, pero después me levanto con más fuerza. No es fácil hacerlo, pero uno se acostumbra a ponerse medallas y llorar, pero momentos difíciles en mi vida que he afrontado me han servido para levantarme. Hay que ser fuerte mentalmente y trabajarlo para más adelante

También es consciente de que que la salida de casa tuvo un valor simbólico, casi al nivel de un matrimonio, pero sabe que la vida deportiva sigue y como profesional debe asumir que hay momentos para cerrar ciclos anteriormente.

