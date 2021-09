Fans no bajan de “tóxico” a Camilo por collar con la cara de Evaluna Montaner

Evaluna y Camilo (Instagram)

El matrimonio del cantante paisa Camilo Echeverry y su esposa, la venezolana Evaluna Montaner sigue dando de qué hablar por las peculiares maneras que tienen de demostrarse el amor que los une desde hace años. En las últimas horas, el intérprete de ‘Ropa cara’ conmocionó a la opinión pública por lucir un collar con la foto de su conyugue cuando era era tan solo una niña.

Camilo publicó la foto donde se le ve el accesorio en su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 22 millones de seguidores, quienes le dejaron varios mensajes tanto a favor y en contra del detalle que tuvo con la también hija del cantante Ricardo Montaner.

Camilo y su collar de Evaluna / Tomada de Instagram

La fotografía la posteó desde Barcelona, España, país en el que aterrizó hace algunos días para coordinar el concierto que dará el próximo 27 de septiembre como muestra de la gira que hace y que tituló como ‘Mis Manos Tour’.

Aunque para algunas fans el collar les causó ternura y destacaron que Echeverry se sintiera orgulloso de su esposa, fueron más las críticas y comentarios negativos que proliferaron en redes sociales; el más común y que no sería la primera vez que le hacen es el de “tóxico”, dado que, dicen los internautas, Camilo refleja ser “intenso” y “empalagoso” con quien contrajo nupcias en febrero de 2020.

Camilo y su collar de Evaluna / Tomada de Instagram

Otros usuarios de la red social catalogaron a Camilo y Evaluna de ser “cursis” e incluso se atravieron a decir que su relación era una farsa y solo publicaban ese tipo de contenidos para ganar dinero, fama y generar controversia en la opinión pública.

Algunos de los comentarios más comunes fueron: “Toxicidad nivel dios”; “Deje el empalague, ome”; “Ay no, no más con tanta dulzura tóxicos”; “Otra vez tan cursis”; “Dejen la pantalla jajaja”; “Ay no qué pena Evaluna qué dirá”, entre otros.

Esta es la publicación:

No sobra olvidar que hace unas semanas, Camilo publicó una reveladora fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram. En ella se puede observar al intérprete de Ropa Cara y de Tu tu entrepiernado desde la cama con Evaluna, actriz y cantante venezolana con la que ha sostenido una relación desde hace seis años.

La fotografía fue eliminada por Camilo una hora después de haber sido compartida, sin embargo algunos medios especializados en espectáculos obtuvieron una captura de pantalla (Foto: Captura de pantalla/ Instagram @sueltalasopatv)

Pese a que la imagen fue borrada por el músico de 27 años una hora después de haber sido publicada, varios medios especializados en espectáculos y farándula rescataron la fotografía por medio de capturas de pantalla. Entre ellos, el programa de revista Suelta la Sopa, quienes se encargaron de difundirla a través de la misma red social con el siguiente mensaje: “Evaluna y Camilo ventilan momento íntimo en redes”.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y algunos internautas expresaron su preocupación con respecto a Ricardo Montaner, padre de la intérprete de 23 años. “Ricardo Montaner se va a infartar”, “Verán el regaño de Ricardo por eso” y “Papá Montaner ni lo va a querer ver”; fueron algunos de los comentarios expuestos en la fotografía difundida en la red social del programa de Telemundo.

Por su parte, hubo usuarios que aseguraron que lo único que busca la pareja es “llamar la atención” y tildaron de “exagerado” el comentario de Suelta la Sopa, pues consideraron que no hay nada de íntimo y especial en la fotografía. “La gente siempre se va más allá, como si estuvieran desnudos o cualquier cosa anormal”, expresaron desde una cuenta dedicada a la decoración y organización de eventos sociales. Fue así como Camilo se volvió tendencia durante la tarde de este miércoles

