“Estuve al borde de la muerte”, Kika Nieto comparte historia con sus seguidores

Kika Nieto, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @_kikanieto

Dicen por ahí que, “para morir solo se necesita estar vivo”. Cualquier cosa puede pasar para que la muerte llegue como visita: una enfermedad, un accidente de tránsito, una caída, ahogarse en el mar o en una piscina y la lista puede seguir eternamente. Por ejemplo, Kika Nieto se sintió “al borde de la muerte” luego de que se desmayara y la parte baja de su hombro izquierdo golpeara contra un muro de cemento, sin embargo, como ella resalta: “Cinco centímetros más arriba, Dios mío, pudo haber sido como el ultimo día de mi vida”.

La influencer narró la totalidad de su historia en un video de su canal de YouTube que llevó por título: “Estuve al borde de la muerte – Storytime” ; de este modo, relató la serie de hechos que ocurrieron antes de su desmayo; comentó que todo ocurrió un par de semanas atrás en una reunión de su compañía de management y otros influencers que se realizó en Tenjo, Cundinamarca.

“Entrada la noche empezó a hacer un frio (...) tenaz y resulta que este pechito es todo sensible (...) es medio consentido con el tema del clima y cuando le hacen un cambio brusco, un clima muy exagerado, se me maluquea y me dio, es grave en mi caso, me dio algo que se llama hipo (...) estaba tomando licor y siento que el hecho de haber tomado licor con el hecho de estar haciendo un frio (hace énfasis en que era muy fuerte) fue como fulminada. Empezó mi hipo, me asusto porque me da mucho más violento y agresivo de lo que es normal (...) a mí el hipo me ha durado tres meses” .

Nieto trató de contrarrestar el hipo aguantando la respiración por varios minutos. “Se supone que eso hace que el aire se caliente y empiece a mermarme le hipo, no funcionó”, subrayó.

Santiago Macías, su esposo, aseguró en el video que la interrogó sobre cómo podría ayudarla y la influencer le dio una opción. “Por favor, abrázame desde atrás, me levantas cinco segundos y luego me sueltas (...) toqué el piso y quedé parada, no me acuerdo de nada más”, agregó Nieto.

Sin embargo, la bogotana se desmayó golpeando contra un muro de cemento. Enseguida, Macías pensó: “se murió” y se puso a revisarle principalmente el cuello y el rostro “buscando si había una herida o un morado y no vi nada”, dijo.

“Lo que vio fue que mi cabeza rebotó en este muro de cemento, afortunadamente este muro tenía una colchonetica, no estaba completamente desnudo y pelado el cemento (...) caí, rebote, y me desgoncé, terminé acostada”, continuó Kika Nieto. Su desmayo, según ella tuvo una duración de segundos, cuando volvió en sí el hipo se había quitado y se sentía bien, pero aproximadamente cuarenta minutos después una presión en el pecho comenzó a incomodarla y junto a su pareja optaron por partir hacia su casa.

“Era una presión, se sentía muy grave (…) me dolía mucho (…) llegué directo al baño, me metí el dedo en la boca y saqué aire, mucho aire, eructé como Homero Simpson y santo remedio ( …) pasé de sentir que me estaba muriendo a estar perfecta (...) al otro día cuando me bañé, me miro en el espejo y veo que tengo un morado como debajito del hombro (brazo izquierdo) y me dolía horrible, entendí en ese momento que el golpe lo recibió esa parte de mi cuerpo; donde hubiera sido cinco centímetros más arriba, Dios mío, pudo haber sido como el ultimo día de mi vida (...) dure mucho tiempo en shock porque decía: para morirte no necesitas estar cruzando una vía con los ojos cerrados o meterte a una cueva con tigres, en cualquier momento pasa algo ”.

Kika Nieto quiso concluir su historia con una reflexión: “Me habrían podido pasar tantas cosas por una estupidez como el hipo, sentí que la vida excesivamente frágil (...) lo que les quiero dejar a modo de moraleja es ¿están viviendo la vida que quieren vivir antes de morir? o ¿hay algo que todavía no están haciendo? y si hay lago ¿qué esperan para empezar?”.

Cabe mencionar que la influencer no expresó si se ha hecho alguna revisión médica por su hipo, especialmente después de lo sucedido.

En 2018 la bogotana se unió en matrimonio a Santiago Macías (Santimaye). La pareja ha sostenido una relación a lo largo de toda su vida, actualmente llevan doce años juntos.

Kika Nieto pasó por MasterChef Celebrity Colombia 2019:

En 2019 se le midió a cocinar, cocinar y cocinar en el ‘MasterChef Celebrity Colombia’ de ese momento. Los famosos concursantes de dicha versión del reality gastronómico incluían, entre otros, a ‘El Mindo’ (influencer), Andrea Tovar (exreina), Diego Trujillo (actor), Jhon Alex Castaño (cantante) y Adriana Lucía (cantante), quien salió victoriosa entre sus compañeros y se quedó con título de ganadora.

Actualmente se emite una nueva temporada ‘celebrity’ de Masterchef y, de los 20 participantes iniciales, quedan diez: Las celebridades colombianas que siguen en pie son: Viña Machado (actriz samaria), Liss Pereira (comediante cucuteña), Catalina Maya (exmodelo y periodista paisa reincorporada en el programa), Gregorio Pernía (actor cucuteño), Frank Martínez (comediante paisa), Marbelle (cantante nacida en Buenaventura), Pity Camacho (actor), Diego Camargo (comediante), Carla Giraldo (actriz paisa) y Julio Sánchez Cóccaro (actor bogotano reincorporado al programa).

