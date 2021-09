“El principio del final siempre será Colombia”: Juanes sobre su nuevo álbum ‘Origen’

Juanes, cantante colombiano. Foto: Colprensa.

Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, es uno de los cantantes colombianos con mayor éxito a nivel internacional. El artista está radicado en Estados Unidos desde hace varios años y se ha convertido en un artistas con que muchas personas se han sentido identificados en algún momento de su vida.

Orgulloso de su tierra cafetera a más no poder, el medellinense habló con el programa La Red de Caracol Televisión sobre su carrera musical, los proyectos a futuro con su gira ‘Origen Tour’, entre otros aspectos de su vida personal.

“Yo amo mi país de verdad y me importa todo lo que pase ahí, me duele todo lo que pase ahí; el hecho de que vos no estés geográficamente en un lugar no significa que no amas ese lugar o esa persona, tú amas siempre ese lugar en el que naciste, del que vienes y de lo que uno está hecho, para mí siempre el principio del final será Colombia”, expresó con gran orgullo el cantante paisa para las cámaras de La Red.

También hizo referencia a la búsqueda constante que tiene cada vez que quiere realizar un proyecto musical nuevo, ya sea buscando ritmos en el pacífico colombiano o conociendo la propia historia de su tierra colombiana para componer canciones con la originalidad que siempre lo ha caracterizado en sus producciones.

“Extraño a mi madre, la casa de mi mamá, mis hermanos, los amigos, una salida a comer es algo sencillo, poderme ver con los amigos del colegio y obviamente ese aire que uno respira que es tan diferente cuando estás en tu lugar de origen, las montañas y ese verde tan hermoso, me encanta”, dijo durante el programa de entretenimiento mientras recordaba que en cada visita que hace a Medellín aprovecha para reunirse con esas personas que no ve hace mucho tiempo.

Juanes reconoce además, que cuando visita la casa de su madre puede pasar toda una tarde sentado frente al televisor y viendo el canal del Senado a ver que están diciendo de nuevo, conversa de diferentes temas junto a su progenitora y es feliz escuchando las locuras que ella le cuenta, cosas tan simple y tan hermosas como él las describe que lo llenan de emoción y se va cargado de energía.

Otro de esos momentos que recordó, fue cuando era un niño y vivió en Carolina del Príncipe, Antioquia, allí junto a una radiola vieja que quedaba en la planta baja de su casa fueron los inicios de su pasión por la música.

“Mi infancia fue muy alegre porque fue rodeada de música, en esa infancia obviamente estaban Julio Jaramillo, Los Panchos, Lucho Garnica, Los Visconti, Los Chachaleros y en especial Carlos Gardel que en este nuevo álbum me apasiona mucho hacer una nueva versión de esas canciones”, mencionó Juanes en exclusiva para La Red.

Cabe destacar que Juanes no es solo música, pues entre sus múltiples ocupaciones le gusta estar al pendiente de la información que ocurre a nivel nacional, hacer ejercicio, escribir o leer, para cada una de ellas tiene un tiempo establecido. Al estudio de grabación le dedica desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m., a esa hora considera que es importante parar para descansar.

Fotografía tomada de Instagram @juanes

La pandemia le sirvió al artista para componer su más reciente álbum titulado ‘Origen’, así como también organizar su gira de conciertos que lleva el mismo nombre y que llevará inicialmente por varias ciudades de los Estados Unidos, que sumará 21 presentaciones.

“La verdad me siento muy feliz, con un deseo inmenso de volver a ver al público y sobretodo de volver a cantar y tocar la guitarra junto a la banda, los amigos, sentir el sonido duro de la gente cantando. Va a tener algo de teatral la puesta en escena y el show, un poquito de contar historias de las canciones y por qué las grabé, si se diferencia a la gran mayoría de cosas que he hecho, va a ser algo nuevo para mí y el público”, finalizó Aristizábal.

Finalmente, con respecto a la gira, para esta oportunidad buscó lugares icónicos de las ciudades donde se va a presentar, donde grandes bandas del rock como Led Zeppelin, Black Sabbath y hasta el propio Prince hubieran pisado escenarios que además marcaron a toda una generación.

SEGUIR LEYENDO