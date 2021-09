Cristal Aparicio habló de su protagónico en la película ‘Bogotá’ que se rueda en Corea del Sur

Fotografía tomada de Instagram @cristalaparicioc

Cristal Aparicio se ha convertido en una de las actrices con mayor proyección en la televisión colombiana, con su aparición en diferentes seriados colombianos como ‘Sin senos si hay paraíso 3’ donde dio vida a Catalina la grande cuando apenas era una niña, también hizo una aparición bastante recordada en ‘Enfermeras’, entre otras producciones que le ha permitido escalar poco a poco en las pantallas.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, la joven actriz contó cómo ha sido ese proceso para participar en la película que se graba en Corea del Sur y lleva por nombre ‘Bogotá’ y habló de los proyectos que tiene a futuro en su carrera actoral.

“Siempre he sido muy fanática de la cultura asiática, me encanta todo, soy fan y escucho muchos grupos de K-Pop y me encanta haberme ganado este casting, para mí fue un sueño hecho realidad”, así describió la talentosa joven la emoción que sintió cuando fue seleccionada para participar en la película.

A la corta edad de 15 años, Cristal Aparicio cuenta cómo ha sido el inicio para forjar una carrera en el mundo artístico, lo que le ha permitido aparecer en una buena cantidad de películas en Hollywood, en las que ha sido protagonista.

“Mi primer protagónico fue en la película ‘Sounds Of Freedom’ que se grabó entre Cartagena, Santa Marta y Bogotá donde hice el protagónico de una niña chiquita. La película tiene un contenido muy fuerte pero son experiencias muy lindas de las cuales siempre van a estar guardadas en mi corazón”, agregó para ‘Lo Sé Todo’.

Llegar a Hollywood ha sido un sueño hecho realidad, pues Cristal es protagonista de la película. Un casting llevó a Cristal a esta producción cinematográfica, producida por el mexicano Eduardo Verástegui, escrita y dirigida por Alejandro Monteverde. Su papel en la producción se llama ‘Rocío’, protagonista de la cinta, una niña la cual será rescatada por un exagente de la CIA, de las garras de la explotación sexual, historia basada en hechos reales. Allí compartió escenas con actores de la talla de Jim Caviezel y Mira Sorvino, ganadora de un Oscar. La película se estrenará a finales de 2021.

“Desde que empecé toda mi carrera llevo mi computador a los set de grabación, mientras espero en las locaciones estudio allí mientras espero que me llamen. Es mucha dedicación la que debo tener porque estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, estudiar y actuar y es un reto increíble”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

Adicional esta artista internacional no puede estar mas contenta pues en la película ‘Bogotá’ compartirá escena con Son Joong-Ki, uno de los actores surcoreanos con mayor reconocimiento en este país por su participación en distintas producciones televisivas y cinematográficas a nivel mundial. Adicionalmente, también compartirá set con la reconocida actriz colombiana Juana del Río la cual esta en el país desde julio de este 2021; cabe destacar que en este momento Cristal se encuentra rodando en Seúl en espera de seguir escalando su carrera dentro de las grandes ligas.

En sus redes sociales suele compartir diferentes momentos que ha vivido alrededor del mundo gracias al talento que tiene y la prominente carrera como actriz que viene forjando a su corta edad, una de sus más recientes publicaciones en Instagram hace referencia a su nueva ubicación geográfica, en esta red social cuenta con más de 13.700 seguidores.

“¡Mamá estoy Corea del Sur!🇰🇷 Todavía no creo que estoy aquí, les quiero decir que los SUEÑOS SI SE CUMPLEN, lo importante es dar el primer paso”, texto con el que acompañó dicha publicación que ya cuenta con 2.200 ‘me gusta’ y varios comentarios.

