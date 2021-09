Militares secuestrados en Arauca: esposa de uno de los uniformados negó haber recibido pruebas de supervivencia, como afirma el ministro de Defensa

Este jueves el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó el secuestro de dos militares en Tame (Arauca), quienes se movilizaban hacia zona rural del municipio para pagar la nómina de unos soldados. Según el jefe de la cartera, los hombres están en poder del Eln dado que les enviaron pruebas de supervivencia, sin embargo, la esposa de uno de ellos dice que no ha recibido nada y que tampoco es confirmada la versión de que esa guerrilla los capturó.

“Nuestro Ejército y Policía siempre están actuando para rescatar a aquellos soldados que han sido secuestrados por el Eln y por el oficial que está en manos de las Farc”. dijo Molano este miércoles, refiriéndose al sargento segundo Fabián Andrés Espitia Calderón, al soldado profesional Elvis Andrés Flórez Taborda y también a Pedro Pérez, comandante del Batallón Enérgico N.° 18 del Ejército en Saravena (Arauca), secuestrado en abril.

Además, el ministro Molano dijo que recibieron pruebas de supervivencia de ambos soldados las cuales habrían sido entregadas a las familias. Sin embargo, en diálogo con Infobae Colombia, Anyi Barrientos, esposa de Espitia Calderón, negó haber recibido algún video ni siquiera por estar dentro del Cantón Militar Tame, donde reside.

“Lo que hacen es jugar con los sentimientos de los familiares. No sé si es más importante que Colombia sepa de las supuestas pruebas o que la familia las tenga, que nos digan al menos”, expresó la mujer que relató la desaparición de su esposo, adscrito al Batallón de Ingenieros N.° 18 General Rafael Navas Pardo.

También dijo que la versión de que el Eln secuestró a los militares, como dijo Molano, no es confirmada porque ni dentro del mismo cantón se conoce la realidad, asegura. Barrientos le dijo a este medio que ha preguntado dentro del mismo batallón y que ni los mandos le han dado información y denunció que tampoco se haya desplegado alguna unidad especial para la búsqueda de su esposo y el compañero Flórez.

Por eso recordó que en el secuestro del comandante Pedro Pérez sí se inició rápidamente una amplia búsqueda y siente que en este caso no se está manejando de la misma manera.

“Cuando secuestraron al coronel, desplegaron unidades especiales e hicieron todo el boom, entonces no sé si valga menos la vida de mi esposo que la del coronel, pero no es hace de igual forma. Acá hay una comisión del Ejército buscando culpables, llenando papeles y no buscándolos”, expresó.