Colombia

Petro criticó el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana anunciado por Abelardo de la Espriella: “Puro fascismo criollo ignorante”

El presidente defendió la reducción de homicidios, feminicidios y hurtos en las grandes ciudades, pero dejó por fuera a la capital del Atlántico y rechazó el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana que su sucesor firmará el 7 de agosto

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Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters
Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

Gustavo Petro defendió los avances en seguridad urbana de su gobierno. Sin embargo, señaló a Barranquilla como la única gran ciudad que no mejoró sus indicadores y calificó de “puro fascismo criollo ignorante” la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, cuyo decreto está previsto para el 7 de agosto.

En una extensa publicación en su cuenta de X, el mandatario saliente afirmó que las ciudades del país, exceptuando la capital del Atlántico.

“Han mejorado sus niveles de seguridad frente a la delincuencia común urbana. Se desplomó el feminicidio, se desplomó el hurto a celulares, residencias y comercio; se ha reducido el secuestro. La tasa de homicidios en las grandes ciudades baja, con excepción de Barranquilla”.

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El presidente de Colombia se refirió a los casos de inseguridad en el país y la violencia en las regiones - crédito @petrogustavo/X

La exclusión de la capital del Atlántico no es un detalle menor: Barranquilla atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en años recientes. En el primer semestre de 2026 se registraron 331 homicidios solo en la ciudad, según cifras oficiales citadas por El Norte, y durante el puente del 27 al 29 de junio se contabilizaron 21 asesinatos en apenas tres días.

El alcalde Alejandro Char, figura central de la familia que controla políticamente la región, ha responsabilizado al gobierno de Petro por ese deterioro y ya acordó una reunión con De la Espriella para abordar la crisis.

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La violencia rural frente a la urbana, según Petro

El presidente Petro trazó una distinción entre la violencia urbana —que, según él, retrocedió— y la que persiste en territorios rurales por disputas entre grupos armados del narcotráfico.

La violencia no crece en Colombia, pero se mantiene, y las razones de ese nivel estable de violencia tienen que ver con los conflictos entre grupos armados del narcotráfico en la búsqueda de controlar territorios de economías ilícitas: oro y cocaína en regiones rurales excluidas de la economía nacional”, escribió.

Inseguridad - Colombia
Bogotá es una de las ciudades en las que más es cotizado este servicio - crédito Colprensa

Sobre los mecanismos de inteligencia, Petro descartó los esquemas de operación masiva y apostó por la inteligencia policial focalizada, ya que debería ser la fuerza pública la que realice las capturas.

Los famosos bloques de búsqueda son un anacronismo, es la inteligencia policial la que debe tener los nombres propios de integrantes de bandas, sus jerarquías y sus residencias... El 90% de los integrantes de las bandas no tienen boleta de captura, el sometimiento a la justicia no aplica para ellos, quizás para sus jefes”.

El ataque directo a De la Espriella y la referencia al ICE

El tramo más agudo del mensaje de Petro fue la comparación entre la estrategia anunciada por su sucesor y los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

“La estrategia ICE ha causado mucho dolor, violencia y muerte en los EEUU, Abelardo quiere hacer unos ICEs para enfrentar a la juventud en los barrios populares de las grandes ciudades, eso no traerá sino más violencia y muerte”, escribió el mandatario.

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Petro comparó la estrategia de Gustavo Petro con la implementada por Estados Unidos con ICE - crédito @petrogustavo/X

Petro identificó a De la Espriella por su nombre de pila y no ahorró calificativos: “En vez del diálogo con la juventud, Abelardo, con el apoyo del Estado, piensa en blandir el bate de golpear cabezas del concejal Gury. Puro fascismo criollo ignorante”.

El presidente electo había anunciado el 5 de julio, en su propia cuenta de X, que el día de su posesión firmaría el decreto que crea el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y que convocaría a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para diseñar “la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”, sin precisar su conformación, presupuesto ni alcance.

Cooperativas juveniles como alternativa a las cárceles

Contra la lógica carcelaria, Petro propuso ampliar la oferta universitaria y crear cooperativas de trabajo juvenil como mecanismo para desactivar las bandas.

El mejor remedio para acabar las bandas delincuenciales no es abrir cárceles costosísimas, sino sedes universitarias. Y muchas cooperativas de trabajo juvenil con el SENA que ya tiene los recursos que le dejó la reforma laboral cuando los empresarios no contratan aprendices, ahora bien pagos”, argumentó.

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Según explicó el mandatario colombiano, el mejor trabajo no es crear más cárceles, sino atender a los jóvenes con insfraestructura universitaria - crédito @petrogustavo/X

El presidente saliente vinculó esa tesis al estallido social de 2021 y a los 400.000 nuevos cupos gratuitos en universidades públicas que, según él, logró su administración. “El estallido social del 2021 muestra esa realidad tajante. Centenares de miles de jóvenes pidiendo estudio y trabajo”, escribió, y añadió que la solución pasa por convertir ese saber tecnológico en “empresas cooperativas de los mismos aprendices” abiertas a jóvenes de barrios populares.

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