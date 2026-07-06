Álvaro Leyva volvió a criticar a Gustavo Petro por “entorpecer” el empalme con Abelardo de la Espriella: “Haga las maletas”

Álvaro Leyva vuelve a la carga contra Petro y lo acusa de obstaculizar el empalme con gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press

El enfrentamiento entre el excanciller Álvaro Leyva Durán y el presidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo.

A pocas semanas del cambio de gobierno, el exministro de Relaciones Exteriores publicó una cuarta carta abierta en la que lanza fuertes acusaciones contra el mandatario saliente, a quien señala de intentar obstaculizar la transición hacia la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, mediante nombramientos de última hora en la Cancillería.

La nueva comunicación, difundida públicamente a través de su cuenta en X, profundiza la ruptura política entre ambos dirigentes y en ella Leyva sostiene que, aunque Petro reconoce públicamente el resultado de las elecciones presidenciales, en la práctica estaría adoptando decisiones administrativas para dejar funcionarios cercanos en cargos estratégicos antes de abandonar el poder.

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Según el excanciller, el ejemplo más evidente estaría en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cartera que Leyva dirigió entre 2022 y 2025 antes de salir del Gobierno en medio de la controversia por el proceso de licitación para la expedición de pasaportes.

“La verdad es que usted aún no reconoce del todo su derrota. Como su canciller conocí sus bajezas y por eso sé de lo que usted es capaz y lo que está tramando. De dientes para afuera acepta que De La Espriella ganó las elecciones, pero entorpece el proceso de empalme. Y mientras tanto aprovecha para insertar en la burocracia nacional gente enemiga del nuevo gobierno. Es una clásica operación de dañina infiltración. Esto lo denomino yo ‘Petro en estado puro’. Siempre buscando cómo engañar, cómo dañar y cómo afectar la democracia. Usted dejó de usar las armas pero nunca se desmovilizó”, escribió Leyva.

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Carta de Álvaro Leyva en contra de Gustavo Petro pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía revisen los nombramientos de última hora - crédito @AlvaroLeyva/X

La carta aparece en medio de la controversia que rodea varios nombramientos diplomáticos realizados durante las últimas semanas del actual Gobierno. Aunque la Cancillería no ha confirmado oficialmente la cifra, en redes sociales ha circulado la versión de que el pasado 25 de junio se habrían firmado 139 designaciones diplomáticas en un solo día.

Ese asunto ya había sido cuestionado por el vicepresidente electo y coordinador del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, el cual solicitó suspender temporalmente esas designaciones mientras avanza la transición presidencial.

Para sustentar su posición, el exfuncionario acudió a un episodio ampliamente conocido en la historia constitucional estadounidense: los llamados midnight appointments, realizados por el entonces presidente John Adams antes de abandonar el poder en 1801.

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Según Leyva, ese antecedente demuestra que un gobierno saliente no debería utilizar sus facultades para condicionar la administración entrante.

El excanciller Álvaro Leyva acusa a Gustavo Petro de obstaculizar la transición de gobiernos con nombramientos en la Cancillería - crédito Colprensa

“Esos límites nacieron en el constitucionalismo hace mucho tiempo cuando en las elecciones estadounidenses de 1800 se eligió presidente a Thomas Jefferson. El mandatario saliente, John Adams, hizo nombramientos para mantener su influencia más allá de su periodo. A eso se llamó midnight appointments porque fueron hechos a medianoche por el gobierno derrotado. (...) Las democracias entonces fueron entendiendo que para ser auténticas no bastaba con entregar el poder el día de la posesión, sino que un gobierno saliente no puede condicionar al entrante con sus decisiones saboteadoras de última hora”, argumentó Leyva en su escrito.

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En otro de los apartados más duros de la carta, Leyva afirma que las decisiones adoptadas en la Cancillería no solo tendrían implicaciones políticas, también presupuestales, debido al costo que representan las primas de instalación y demás beneficios para los funcionarios designados en el exterior.

“Cuando el nuevo gobierno le pide que no nombre abusivamente funcionarios y usted con risa lo ignora, en realidad está desconociendo el triunfo de casi 13 millones de sufragantes de carne y hueso que ya eligieron a otro mandatario. La legitimidad moral, política y constitucional recae en el nuevo Presidente. Pero usted se empeña en exprimir hasta el último centavo del erario, en premiar a sus cómplices y en un plan para torpedear el futuro”, aseguró.

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Además, sostuvo que, aunque formalmente la Cancillería conserva la competencia para realizar nombramientos hasta el final del mandato presidencial, el uso de esa facultad debería responder a criterios de interés general y no a decisiones que, según él, comprometen la imparcialidad de la transición.

La carta de Álvaro Leyva que revive un caso de Estados Unidos para cuestionar los nombramientos de Gustavo Petro - crédito @AlvaroLeyva/X

En la parte final de la carta, Leyva enumera cinco actores que, a su juicio, podrían intervenir para revisar los nombramientos realizados durante las últimas semanas del Gobierno Petro.

El excanciller menciona a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, al considerar que las designaciones podrían ser objeto de revisión disciplinaria, fiscal e incluso penal.

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También hace referencia a la comunidad internacional, al señalar que algunos gobiernos podrían adoptar medidas frente a quienes participen en esos nombramientos, y plantea que los ciudadanos que respaldaron al presidente electo podrían acudir a acciones judiciales para proteger los efectos del voto.

“Me explico: con Álvaro Gómez Hurtado y otros patriotas redactamos la Constitución de 1991 y quisimos evitar que con el poder se abusara de los ciudadanos. Así nació la acción de tutela. Esa herramienta judicial que puede interponerse como mecanismo transitorio para proteger en este caso el derecho fundamental al efecto pleno del sufragio y evitar un perjuicio irremediable”, expresó.

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El exfuncionario sostuvo que varias designaciones durante las últimas semanas del Gobierno tendrían efectos políticos y presupuestales, y planteó tutela, controles disciplinarios y fiscales frente a ese proceso - crédito Presidencia Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La carta concluye con un mensaje directo dirigido al jefe de Estado, en el que insiste en que debe aceptar plenamente el resultado electoral y facilitar el proceso de transición hacia el gobierno entrante.

“Gustavo Petro, serénese. Salga de su estado de negación. El presidente de Colombia se llama Abelardo De La Espriella Otero. Así que haga las maletas, de pronto incluso para un largo viaje. Y absténgase de seguirle haciendo daño al país. Su oportunidad ya pasó y usted ya la desperdició. Hoy su figura es solo el mal recuerdo de esa oportunidad perdida. Usted es pasado y su futuro pinta mal. Muy mal”, concluyó el excanciller.

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